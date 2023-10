Horner et les gros éloges de Ricciardo : de nouveau le même

Helmut Marko s'est une fois de plus placé devant Sergio Pérez. Le conseiller en sport automobile de Red Bull a souligné que le crash du Mexicain était un accident de course, "ce genre de choses peut arriver. Jusqu'au premier tour, c'était une super performance de sa part ce week-end", a déclaré Marko.

Et il a ensuite répété ce que l'on sait depuis une demi-éternité : "Checo a un contrat pour 2024", a déclaré Marko. Post-scriptum : "Et il roulera pour nous".

Le hic, c'est que les rumeurs selon lesquelles il pourrait en être autrement sont persistantes. Le busniess de la Formule 1 est connu pour être dur à cuire. Pérez ne serait pas le premier pilote à devoir partir malgré un contrat en cours.

Jusqu'à présent, la question de savoir qui allait succéder à Pérez était toujours un peu sous-jacente. Et c'est là que les spéculations ont été alimentées au Mexique, car Daniel Ricciardo a réalisé un très bon week-end au volant de l'AlphaTauri, qu'il a complété par une septième place le dimanche.

Et en plus, le patron de l'équipe RBR Christian Horner l'a félicité. "C'est formidable de voir Daniel s'en sortir aussi bien et cela confirme pleinement la raison pour laquelle nous l'avons fait revenir dans l'AlphaTauri", a déclaré Horner : "On ne peut qu'être impressionné par Daniel ce week-end. Ses qualifications ont été excellentes et en course, il a montré sa maturité, son expérience et son rythme".

Ricciardo a même failli se faire rattraper par le pilote Mercedes George Russell. Les six points de la septième place ont permis à AlphaTauri de passer de la dixième et dernière place du classement des constructeurs à la huitième - pour l'écurie, cela pourrait faire la différence au classement final pour le prix de 20 millions de dollars.

"Je pense que se battre contre une Mercedes dans une AlphaTauri pour le meilleur résultat de l'année était une grande performance. S'il n'y avait pas eu le drapeau rouge, il aurait peut-être pu finir encore plus haut", a déclaré Horner.

"Il peut prendre beaucoup de confiance en lui. Il a eu des moments difficiles ces derniers mois parce qu'il devait rester sur la ligne de touche, mais c'est le Daniel que nous connaissons", a déclaré Horner : "Sa confiance en lui augmente. C'est agréable de voir que Daniel ressemble à son ancien lui. Il est redevenu lui-même, on voit qu'il est détendu et confiant".

Chez Pérez, les mots d'ordre sont restés les mêmes que les semaines précédentes. "Nous avons simplement besoin d'un résultat pour lui qui renforce sa confiance en lui. Il aurait pu l'avoir au Mexique, mais cela n'a pas fonctionné".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12