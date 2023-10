Horner e il grande elogio di Ricciardo: di nuovo il vecchio

Helmut Marko si è messo ancora una volta davanti a Sergio Pérez. Il consulente di Red Bull Motorsport ha sottolineato che l'incidente del messicano è stato un incidente di gara, "qualcosa del genere può accadere. È stata una prestazione super da parte sua questo fine settimana fino al primo giro", ha detto Marko.

E poi ha ripetuto quello che si sa da mezza eternità: "Checo ha un contratto per il 2024", ha detto Marko. Addendum: "E guiderà per noi".

Il punto cruciale: le voci che le cose potrebbero andare diversamente persistono. Il mondo della Formula 1 è noto per la sua durezza. Pérez non sarebbe il primo pilota a dover lasciare nonostante un contratto in corso.

Finora si è sempre discusso su chi dovesse subentrare a Pérez. E le speculazioni sono state ulteriormente alimentate in Messico, perché Daniel Ricciardo ha mostrato un weekend molto forte con l'AlphaTauri, che ha completato con il settimo posto di domenica.

E poi c'è stato un ulteriore elogio da parte del boss del team RBR Christian Horner. "È fantastico vedere Daniel andare così bene e questo giustifica pienamente il motivo per cui lo abbiamo riportato sull'AlphaTauri", ha detto Horner: "Non si può che essere impressionati da Daniel in questo fine settimana. Le sue qualifiche sono state eccezionali e in gara ha dimostrato la sua maturità, la sua esperienza e il suo ritmo".

Ricciardo ha quasi raggiunto il pilota della Mercedes George Russell. I sei punti per il settimo posto hanno portato l'AlphaTauri dal decimo e ultimo posto nella classifica costruttori all'ottavo - per la squadra corse, questo potrebbe fare la differenza per i 20 milioni di dollari di premio nella classifica finale.

"Credo che lottare con una Mercedes su un'AlphaTauri per ottenere il miglior risultato dell'anno sia stato un grande risultato. Se non fosse stato per la bandiera rossa, avrebbe potuto finire ancora più avanti", ha detto Horner.

"Può portare con sé molta fiducia. Ha avuto un periodo difficile negli ultimi mesi perché è stato costretto a stare in disparte, ma è il Daniel che conosciamo", ha detto Horner: "La sua fiducia sta aumentando. È bello vedere Daniel tornare come prima. È tornato quello di un tempo, si vede che è rilassato e sicuro di sé".

Per Pérez, come nelle settimane precedenti, ci sono state parole di perseveranza. "Abbiamo solo bisogno di un risultato che gli dia fiducia. Avrebbe potuto ottenerlo in Messico, ma non ha funzionato".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12