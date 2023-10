Horner e o grande elogio a Ricciardo: o velho de novo

Helmut Marko voltou a colocar-se à frente de Sergio Pérez. O conselheiro de automobilismo da Red Bull sublinhou que a queda do mexicano foi um acidente de corrida, "algo assim pode acontecer. Foi um excelente desempenho dele este fim de semana até à primeira volta", disse Marko.

E depois repetiu o que já se sabia há meia eternidade: "Checo tem contrato até 2024", disse Marko. Adenda: "E ele vai pilotar para nós".

O ponto crucial: os rumores de que as coisas poderiam ser diferentes persistem. O negócio da Fórmula 1 é conhecido por ser duro como pregos. Pérez não seria o primeiro piloto a ter de sair apesar de ter um contrato em vigor.

Até agora, a questão de quem deveria assumir o lugar de Pérez sempre esteve por trás disso. E a especulação foi ainda mais alimentada no México, porque Daniel Ricciardo mostrou um fim de semana muito forte no AlphaTauri, que completou com o sétimo lugar no domingo.

E ainda houve mais elogios do chefe de equipa da RBR, Christian Horner. "É ótimo ver o Daniel a ter um desempenho tão bom e isso justifica plenamente a razão pela qual o trouxemos de volta à AlphaTauri", disse Horner: "Só podemos ficar impressionados com o Daniel este fim de semana. A qualificação foi excelente e na corrida ele mostrou a sua maturidade, experiência e ritmo."

Ricciardo quase alcançou o piloto da Mercedes, George Russell. Os seis pontos pelo sétimo lugar levaram a AlphaTauri do décimo e último lugar na classificação dos construtores para o oitavo - para a equipa de corridas, isso pode fazer a diferença no prémio monetário de 20 milhões de dólares na classificação final.

"Penso que lutar contra um Mercedes num AlphaTauri para obter o melhor resultado do ano foi um grande feito. Se não fosse a bandeira vermelha, ele poderia ter terminado ainda mais à frente", disse Horner.

"Ele pode levar muita confiança com ele. Ele passou por momentos difíceis nos últimos meses porque teve de ficar de fora, mas esse é o Daniel que conhecemos", disse Horner: "A sua confiança está a aumentar. É bom ver o Daniel a parecer o mesmo de sempre. Ele está de volta à sua antiga forma, vê-se que está relaxado e confiante."

Para Pérez, como nas semanas anteriores, as palavras são de perseverança. "Só precisamos de um resultado que aumente a confiança dele. Ele poderia ter tido isso no México, mas não deu certo."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12