Glock: "Hülkenberg es una buena decisión para un equipo puntero

Nico Hülkenberg ha completado 200 carreras en la Fórmula 1, pero aún no ha pilotado para un equipo puntero. Timo Glock subraya: "Un equipo puntero conseguiría un piloto puntero.

Durante su carrera número 200 de Fórmula 1 en México, fue un tema recurrente: Nico Hülkenberg nunca ha llegado a un equipo puntero desde su debut en 2010, aunque durante años fue considerado uno de los mejores pilotos absolutos de la categoría.

Eso no ha cambiado a día de hoy. Timo Glock, comentarista de Sky, está de acuerdo. Incluso si a Hülkenberg le ha faltado el momento adecuado de vez en cuando en su carrera hasta ahora, para conducir continuamente hacia victorias y podios. Hülkenberg todavía no ha conseguido ninguno de los dos.

"Tiene potencial, lo ha demostrado más de una vez. Pero hay situaciones en las que el momento no encaja en su carrera. Decidió ir a Sauber en ese momento, el año anterior el equipo era muy fuerte. Luego ya no funcionó. Es un giro que tomas que no es correcto. Igual que en Hockenheim 2019, cuando tuvo la oportunidad de subir al podio y cometió el error", dijo Glock.

Hülkenberg difícilmente podrá competir por un podio con Haas, pero es importante que la escudería estadounidense dé pasos adelante en la próxima temporada para que, al menos, opte a los puntos de forma regular.

"De cara al año que viene, depende de Haas si le dan a Hülkenberg un coche mejor que el de este año, especialmente en carrera. No necesitamos hablar de su rendimiento en clasificación. Es sobresaliente", aclara Glock.

¿Podría haber algo después de 2024 con un equipo puntero?

"Por supuesto, con actuaciones así, siempre está en el punto de mira de los equipos punteros. Si Hülkenberg pilotara para un equipo puntero, también es alguien que puede luchar por el podio y por victorias. Tiene el talento y la velocidad para pilotar delante y por eso sería una buena opción para un gran equipo."

