Glock : "Hülkenberg est une bonne décision pour une équipe de pointe

Dans le cadre de sa 200e course de Formule 1 au Mexique, il en a toujours été question : depuis ses débuts en 2010, Nico Hülkenberg n'a jamais réussi à intégrer une équipe de pointe, bien qu'il ait été considéré pendant des années comme l'un des meilleurs pilotes absolus du plateau.

Cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi l'avis de l'expert Sky Timo Glock. Même si, jusqu'à présent, Hülkenberg a manqué de temps en temps du bon timing pour courir continuellement pour les victoires et les podiums. Hülkenberg n'a pas encore atteint ces deux objectifs.

"Il a le potentiel, il l'a montré à plusieurs reprises. Mais il y a des situations où le timing ne convient pas dans ta carrière. Il a décidé à l'époque d'aller chez Sauber, l'année précédente l'équipe était très forte. Ensuite, cela n'a plus fonctionné. C'est un virage que tu prends et qui n'est pas le bon. Exactement comme à Hockenheim en 2019, quand il a eu l'occasion de monter sur le podium et qu'il a fait l'erreur", a déclaré Glock.

Hülkenberg ne pourra guère courir pour un podium avec Haas, mais il est important que l'écurie américaine fasse des pas en avant la saison prochaine pour qu'il y ait régulièrement au moins des points en jeu.

"En vue de l'année prochaine, c'est à Haas de décider si elle peut fournir à Hülkenberg une meilleure voiture que cette année, en particulier en course. Nous n'avons pas besoin de discuter de sa performance en qualifications. Elle est exceptionnelle", explique Glock.

Y aura-t-il donc peut-être encore quelque chose après 2024 avec une équipe de pointe ?

"Bien sûr, avec de telles performances, il fait toujours parler de lui auprès des top teams. Si Hülkenberg courait dans une équipe de pointe, il serait aussi quelqu'un qui pourrait se battre pour le podium et les victoires. Il a le talent et la vitesse pour être devant et il serait donc une bonne décision pour une grande équipe".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12