Glock: Hülkenberg è una buona decisione per il top team

Nico Hülkenberg ha completato 200 gare in Formula 1, ma non ha ancora guidato per un top team. Timo Glock sottolinea: "Un top team avrebbe un top driver.

Durante la sua 200esima gara di Formula 1 in Messico, è stato un tema ricorrente: Nico Hülkenberg non è mai riuscito a entrare in un top team dal suo debutto nel 2010, anche se per anni è stato considerato uno dei migliori piloti in assoluto del settore.

Questo non è cambiato fino a oggi. L'opinionista di Sky Timo Glock è d'accordo. Anche se finora a Hülkenberg è mancato di tanto in tanto il giusto tempismo nella sua carriera, al fine di guidare costantemente per le vittorie e i piazzamenti sul podio. Hülkenberg non ha ancora raggiunto nessuno dei due obiettivi.

"Ha il potenziale, lo ha dimostrato più di una volta. Ma ci sono situazioni in cui i tempi non si adattano alla sua carriera. Ha deciso di andare alla Sauber in quel momento, l'anno prima la squadra era molto forte. Poi non ha più funzionato. È una svolta che non va bene. Proprio come a Hockenheim 2019, quando ha avuto l'opportunità di salire sul podio e ha commesso un errore", ha detto Glock.

Hülkenberg difficilmente potrà correre per il podio con la Haas, ma è importante che la scuderia statunitense faccia dei passi avanti nella prossima stagione in modo da essere almeno a punti con regolarità.

"Guardando al prossimo anno, dipende dalla Haas se dare a Hülkenberg una macchina migliore di quella di quest'anno, soprattutto in gara. Non c'è bisogno di parlare della sua prestazione in qualifica. È eccezionale", chiarisce Glock.

Potrebbe esserci ancora qualcosa dopo il 2024 con un top team?

"Naturalmente, con prestazioni del genere, si mette sempre in discussione con i top team. Se Hülkenberg dovesse guidare per un top team, è anche uno che può lottare per il podio e per le vittorie. Ha il talento e la velocità per guidare davanti e per questo sarebbe una buona scelta per un grande team".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12