Glock: Hülkenberg é uma boa decisão para uma equipa de topo

Durante a sua 200ª corrida de Fórmula 1 no México, foi um tema recorrente: Nico Hülkenberg nunca conseguiu entrar numa equipa de topo desde a sua estreia em 2010, apesar de ter sido considerado um dos melhores pilotos do campo durante anos.

Isso não mudou até hoje. Timo Glock, analista da Sky, concorda. Mesmo que Hülkenberg não tenha tido o timing certo, de tempos a tempos, na sua carreira até agora, para conseguir continuamente vitórias e lugares no pódio. Hülkenberg ainda não alcançou nenhum dos dois.

"Ele tem o potencial, já o demonstrou mais do que uma vez. Mas há situações em que o momento não se adequa à sua carreira. Ele decidiu ir para a Sauber nessa altura, no ano anterior a equipa estava muito forte. Depois já não deu certo. É uma viragem que não é correcta. Assim como em Hockenheim 2019, quando ele teve a oportunidade de subir ao pódio e cometeu o erro", disse Glock.

Hülkenberg dificilmente poderá disputar um pódio com a Haas, mas é importante que a equipa norte-americana dê passos em frente na próxima época, para que esteja, pelo menos, a disputar pontos numa base regular.

"Olhando para o próximo ano, cabe à Haas decidir se dá a Hülkenberg um carro melhor do que este ano - especialmente na corrida. Não precisamos de discutir o seu desempenho na qualificação. É excelente", esclarece Glock.

Poderá ainda haver alguma coisa depois de 2024 com uma equipa de topo?

"É claro que, com desempenhos como este, ele está sempre em discussão com as equipas de topo. Se Hülkenberg for para uma equipa de topo, também é alguém que pode lutar pelo pódio e pelas vitórias. Ele tem o talento e a velocidade para conduzir na frente e é por isso que seria uma boa escolha para uma grande equipa."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12