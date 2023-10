Alonso pinta un panorama negro: "No estamos luchando por nada".

Aston Martin se encuentra actualmente en una crisis, de momento no van muchas cosas juntas. Fernando Alonso no cree que eso vaya a cambiar mucho.

¿Qué está pasando en Aston Martin? El otrora exitoso equipo va cuesta abajo desde hace semanas, la sorpresa de la temporada no está consiguiendo hacer gran cosa.

Fernando Alonso, conocido por ser capaz de sacar el máximo del coche, sólo ha sumado 15 puntos en las últimas seis carreras más dos sprints. En las dos últimas carreras, en Estados Unidos y México, sumó dos ceros.

En México, "tuvo daños bajo el coche después de la salida por los restos del coche de Checo en la vuelta 1. Y con un coche lento, eso fue aún más doloroso".

Perdió rendimiento y cuando vio que su compañero de equipo Lance Stroll estaba detrás de él, le dejó pasar "porque tenía más posibilidades de sumar puntos", dijo Alonso, que se quedó sin opciones. Stroll se retiró más tarde tras una colisión.

"Creo que los dos fuimos lentos este fin de semana. Podremos sacar algo de información del coche de Lance, pero por desgracia conmigo no habrá muchos datos porque teníamos los daños debajo del coche", dijo Alonso, que también tuvo que retirarse antes de tiempo.

"Es duro, pero no es un funeral", dijo. "Estamos trabajando todo lo que podemos. No es que estemos contentos con esta situación. A veces se aprende más de los momentos difíciles que de las celebraciones. Actualmente estamos pasando por un momento difícil, pero estamos probando todo lo que podemos y obteniendo todo el feedback que podemos para la fábrica en Silverstone", dijo Alonso. "Y ojalá acabemos la temporada en lo más alto, no en lo más bajo".

Sin embargo, no será posible mucho más, según Alonso. Aston Martin es quinto en el campeonato de constructores. McLaren, cuarto, está a sólo 20 puntos, pero en baja forma. Y Alpine, quinto, está a 135 puntos de Aston Martin.

Es más una caída en el campeonato de pilotos para Alonso. Ahora sólo es quinto con 183 puntos, con Lando Norris (169), Charles Leclerc (166) y George Russell (151) acechándole. "Perderemos algunas posiciones más en el campeonato de pilotos. Todos tienen un coche rápido. A ver qué más podemos hacer", dijo Alonso.

El próximo GP de Brasil también servirá para adquirir conocimientos de cara al futuro. "Para ser honesto, no estamos luchando por nada. Vamos a aprender y, aunque tengamos que volver a salir desde el pit lane, será más útil que disputar el fin de semana", dijo el español.

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12