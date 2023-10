Alonso peint en noir : "Nous nous battons pour rien

Qu'est-ce qui se passe chez Aston Martin ? Depuis des semaines, l'ancienne équipe à succès est en perte de vitesse, la surprise de la saison ne parvient plus à faire grand-chose.

Fernando Alonso, connu pour sa capacité à faire le maximum, n'a marqué que 15 points lors des six dernières courses plus deux sprints. Lors des deux dernières courses, aux États-Unis et au Mexique, il a fait deux zéros.

Au Mexique, il a eu "des dégâts sous la voiture après le départ à cause de débris de la voiture de Checo au premier tour. Et avec une voiture lente, c'était encore plus douloureux".

Il a perdu de la performance et lorsqu'il a vu son coéquipier Lance Stroll derrière lui, il l'a laissé partir "parce qu'il avait une meilleure chance de marquer des points", a déclaré Alonso, qui n'avait aucune chance. Stroll a ensuite été éliminé après une collision.

"Je pense que nous étions tous les deux simplement lents ce week-end. Nous pourrons tirer quelques informations de la voiture de Lance, mais pour moi, il n'y aura malheureusement pas beaucoup de données à cause des dégâts sous la voiture", a déclaré Alonso, qui a également dû abandonner prématurément.

"C'est dur, mais ce n'est pas un enterrement", dit-il. "Nous travaillons aussi dur que nous le pouvons. Ce n'est pas comme si nous étions satisfaits de cette situation. Parfois, on apprend plus des périodes difficiles que des célébrations. Actuellement, nous traversons une période difficile, mais nous testons autant que possible et nous recueillons autant de feedbacks que possible pour l'usine de Silverstone", poursuit Alonso. "Et espérons que nous finirons la saison au plus haut, pas au plus bas".

Selon Alonso, il ne sera toutefois plus possible de faire grand-chose. Au championnat du monde des constructeurs, Aston Martin occupe la cinquième place. McLaren, quatrième, n'est qu'à 20 points, mais dans une forme d'ours. Et Alpine, cinquième, est à 135 points d'Aston Martin.

C'est plutôt Alonso qui recule encore plus au championnat du monde des pilotes. Il n'est plus que cinquième avec 183 points, derrière lui se cachent Lando Norris (169), Charles Leclerc (166) et George Russell (151). "Au championnat des pilotes, nous allons encore perdre quelques positions. Ils ont tous une voiture rapide. Voyons ce que nous pouvons encore faire", a déclaré Alonso.

Lors du prochain GP au Brésil, il s'agira également d'engranger des connaissances pour l'avenir. "Pour être honnête, nous ne nous battons pour rien. Nous allons apprendre et même si nous devons repartir de la pitlane, ce sera plus utile que si nous nous contentons de passer le week-end", a déclaré l'Espagnol.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12