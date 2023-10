Alonso dipinge un quadro nero: "Non stiamo lottando per nulla".

L'Aston Martin è attualmente in crisi, al momento non sta andando molto bene. Fernando Alonso non pensa che le cose cambieranno molto.

Cosa sta succedendo alla Aston Martin? La squadra, un tempo di successo, è in discesa da settimane, la sorpresa della stagione non sta ottenendo grandi risultati.

Fernando Alonso, noto per essere in grado di ottenere il massimo dalla vettura, ha ottenuto solo 15 punti nelle ultime sei gare più due sprint. Nelle ultime due gare, negli Stati Uniti e in Messico, ci sono stati due zeri.

In Messico, "ha avuto un danno sotto la macchina dopo la partenza a causa dei detriti della macchina di Checo al primo giro. E con una macchina lenta, questo è stato ancora più doloroso".

Ha perso prestazioni e quando ha detto che il compagno di squadra Lance Stroll era dietro di lui, lo ha lasciato andare "perché aveva maggiori possibilità di segnare punti", ha detto Alonso, che era senza possibilità. Stroll si è poi ritirato dopo una collisione.

"Credo che questo fine settimana siamo stati entrambi lenti. Saremo in grado di estrarre alcune informazioni dalla macchina di Lance, ma purtroppo con me non ci saranno molti dati perché abbiamo avuto i danni sotto la macchina", ha detto Alonso, che si è anche dovuto ritirare in anticipo.

"È dura, ma non è un funerale", ha detto. "Stiamo lavorando il più possibile. Non è che siamo contenti di questa situazione. A volte si impara di più dai momenti difficili che dalle celebrazioni. Al momento stiamo attraversando un momento difficile, ma stiamo facendo tutti i test possibili e stiamo ottenendo il maggior numero di feedback possibile per la fabbrica a Silverstone", ha detto Alonso. "E speriamo di finire la stagione in alto, non in basso".

Secondo Alonso, però, non sarà possibile fare molto di più. L'Aston Martin è quinta nel campionato costruttori. La McLaren, quarta, è a soli 20 punti di distanza, ma in forma negativa. Alpine, quinta, è a 135 punti dalla Aston Martin.

Per Alonso si tratta piuttosto di un calo nel campionato piloti. Ora è solo quinto con 183 punti, con Lando Norris (169), Charles Leclerc (166) e George Russell (151) in agguato dietro di lui. "Perderemo ancora qualche posizione nel campionato piloti. Hanno tutti una macchina veloce. Vediamo cos'altro possiamo fare", ha detto Alonso.

Il prossimo GP del Brasile servirà anche ad acquisire conoscenze per il futuro. "Ad essere onesti, non stiamo lottando per nulla. Impareremo e anche se dovremo ripartire dalla pit lane, sarà più utile che disputare il weekend", ha detto lo spagnolo.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12