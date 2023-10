Scènes de bagarre sauvages ! Suspension à vie pour un fan de F1

Les organisateurs du Mexique étaient préparés. Ils avaient lancé autour du GP une campagne pour plus de respect dans les tribunes sous le hashtag #Racepect. Les fans devaient témoigner du respect à tous les pilotes, les huées devaient être évitées.

Cela a longtemps fonctionné, même Max Verstappen, qui avait été hué après sa victoire à Austin, a rapporté que les fans l'avaient bien accueilli au Mexique.

Mais le dimanche de la course, c'en était fini du respect. Ainsi, la star de Ferrari Charles Leclerc a été copieusement hué après le GP. Il était entré en collision avec le héros local Sergio Pérez dans le premier virage, ce qui avait entraîné son élimination. Mais la faute était clairement imputable à Pérez.

Leclerc s'est défendu verbalement, mais cela n'a guère apaisé une partie du public. Les huées persistaient, elles étaient désagréables pour Leclerc, même s'il n'était pas responsable du crash.

Mais certains ne voulaient pas l'admettre. Apparemment, même juste après l'accident, ils ne l'étaient pas. Car comme le montre une vidéo publiée sur les médias sociaux, une bagarre a éclaté dans les tribunes. Un prétendu supporter de Red Bull s'en est pris à des fans de Ferrari et les a frappés.

On ne sait pas s'il y a eu des provocations auparavant. Toutefois, un supporter est rapidement intervenu et a pris l'agresseur dans sa boîte à gants, mettant ainsi fin à l'attaque. Selon les médias, l'agresseur a été interdit à vie de circuit et de Formule 1.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12