Scene di lotta selvaggia! Divieto di accesso a vita alla F1 per un tifoso

Gli organizzatori messicani erano preparati. Avevano lanciato una campagna per un maggiore rispetto sugli spalti intorno al GP con l'hashtag #Racepect. I tifosi devono mostrare rispetto per tutti i piloti, i fischi devono essere evitati.

La campagna è andata bene per molto tempo, persino Max Verstappen, che è stato fischiato ad Austin dopo la sua vittoria, ha riportato un'accoglienza amichevole da parte dei tifosi in Messico.

La domenica di gara, tuttavia, il rispetto è finito. La stella della Ferrari Charles Leclerc è stato sonoramente fischiato dopo il GP. Si era scontrato con l'eroe locale Sergio Pérez alla prima curva, che si era poi ritirato. Tuttavia, la colpa era chiaramente di Pérez.

Leclerc si è difeso verbalmente, ma questo non è servito a placare alcuni spettatori. I fischi sono rimasti, sono stati sgradevoli per Leclerc, anche se non era responsabile dell'incidente.

Ma alcuni non volevano ammetterlo. A quanto pare nemmeno subito dopo l'incidente. Come mostra un video pubblicato sui social media, è scoppiata una rissa sugli spalti. Un presunto sostenitore della Red Bull ha attaccato i tifosi della Ferrari e li ha picchiati.

Non è chiaro se ci siano state provocazioni in precedenza. Tuttavia, un tifoso è intervenuto dopo poco tempo, bloccando l'aggressore e ponendo così fine all'attacco. Secondo quanto riportato dai media, il teppista è stato bandito a vita dalla pista e dalla Formula 1.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12