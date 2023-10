Cenas de luta selvagens! Fã banido da F1 para toda a vida

Os organizadores no México estavam preparados. Tinham lançado uma campanha para que houvesse mais respeito nas bancadas à volta do GP com o hashtag #Racepect. Os adeptos devem mostrar respeito por todos os pilotos e as vaias devem ser evitadas.

Até Max Verstappen, que foi vaiado em Austin após a sua vitória, relatou uma receção amigável dos fãs no México.

No domingo de corrida, porém, o respeito acabou. Charles Leclerc, estrela da Ferrari, foi fortemente vaiado após o GP. Ele havia colidido com o herói local Sergio Pérez na primeira curva, que então se retirou. No entanto, a culpa é claramente de Pérez.

Leclerc defendeu-se verbalmente, mas isso não serviu para apaziguar alguns dos espectadores. As vaias mantiveram-se, eram desagradáveis para Leclerc, apesar de não ter sido ele o culpado do acidente.

Mas alguns não queriam admitir isso. Aparentemente, nem mesmo imediatamente após o acidente. Como mostra um vídeo publicado nas redes sociais, começou uma rixa nas bancadas. Um alegado adepto da Red Bull atacou os adeptos da Ferrari e agrediu-os.

Não é claro se houve alguma provocação prévia. No entanto, um adepto interveio após um curto período de tempo, prendeu o agressor com uma chave de braço e terminou o ataque. De acordo com a imprensa, o agressor foi banido da pista e da Fórmula 1 para sempre.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12