GP do Brasil na TV: O próximo sprint está à espera

Quando a Fórmula 1 parar no Brasil este fim de semana, haverá novamente muita ação. É que a última prova de sprint da época terá lugar em São Paulo.

Isto significa: treinos e qualificação para o GP na sexta-feira, qualificação e sprint no sábado e, finalmente, o GP no domingo. Devido à diferença horária de quatro horas em relação ao Brasil, as sessões terão lugar ao fim da tarde e à noite, respetivamente.

A melhor forma de saber como se desenrola a ação na pista é através do nosso live ticker; além disso, como sempre, resumimos para si as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, SRF e ORF.

GP do Brasil na TV

Sexta-feira, 3 de novembro

06h00: Sky Sport F1 - Repetição da Sprint USA 2023

07h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2022 no Brasil

11h00: Sky Sport F1 - Corrida de 1986 no Brasil

11h45: Sky Sport F1 - Corrida de 1988 no Brasil

12.30: Sky Sport F1 - Corrida de 1989 no Brasil

13h45: Sky Sport F1 - GP Confidencial

14h15: Sky Sport F1 - Warm up: O Especial Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos pilotos

14.55: ServusTV - Início da cobertura dos treinos livres

15.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura dos treinos livres

15.30: Treinos livres

17.00: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos directores de equipa

18.00: Sky Sport F1 - 4 minutos em novembro - O final da temporada de Fórmula 1 de 2008

18.30: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o GP

18.45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação para o GP

19.00: Qualificação do GP

20.00: ServusTV - Análise da qualificação do GP

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

21.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

Sábado, 4 de novembro

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidencial

06.30: Sky Sport F1 - Corrida 2003 no Brasil

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Corrida de 2008 no Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação para o GP

12h30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

12h45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

12h55: Sky Sport F1 - Corrida de 1994 no Brasil

14h45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação de Sprint

14.45: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para a corrida de Sprint

14.55: SRF 2 - Início da Cobertura da Qualificação Sprint

15.00: Qualificação Sprint

15.45: ServusTV - Análise da Qualificação Sprint

16.15: Sky Sport F1 - Lendas da F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

17h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

18.15: ServusTV - Início da cobertura do Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Sprint

19.15: SRF 2 - Início da cobertura do Sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Análise do Sprint

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa do Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

Domingo, 5 de novembro

06h45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

06h55: Sky Sport F1 - Corrida 2008 no Brasil

09.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2006 no Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

12h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

14.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

16.00: ServusTV - Relatórios preliminares do Grande Prémio

16.30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares do Grande Prémio

17.20: SRF Info - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

17.55h: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

18.00: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

18.00: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

18h00: Grande Prémio do Brasil (71 voltas)

19.40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

19.45: Sky Sport F1 - Análise e Entrevistas

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Corrida

21.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

22.00: Sky Sport F1 - As melhores corridas: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - As Maiores Corridas: D. Coulthard / França 2000

22.20: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: G. Berger / Alemanha 1994

22.30: Sky Sport F1 - Repetição da Corrida

00.00 hrs: ORF 1 - Autocaravana