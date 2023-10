Danner critique Stroll : L'amour de la Formule 1 fait défaut

Lance Stroll réalise une saison extrêmement faible, et on a récemment spéculé sur le fait de savoir si le Canadien avait encore envie de participer à la catégorie reine. L'expert Christian Danner a un conseil à donner.

Pour Lance Stroll, 2023 sera une saison très difficile. Le pilote d'Aston Martin donne de plus en plus l'impression d'avoir perdu sa motivation et son envie de participer à la Formule 1. Au Qatar, il a touché le fond en poussant son physio à travers le box et en donnant une interview sans enthousiasme.

Sur le plan sportif, il n'a plus rien à envier aux autres. C'était d'abord de sa faute, mais maintenant aussi à cause de sa voiture qui faiblit. Il a marqué des points à Austin, mais n'a récolté que trois points lors des huit courses précédentes. Face à son coéquipier Fernando Alonso, Stroll n'a aucune chance.

"Si quelqu'un aborde la chose avec un tel manque d'envie, c'est qu'il lui manque l'amour fondamental pour ce métier, pour ce privilège de pouvoir conduire une voiture de Formule 1. Je ne le vois pas chez lui, loin de là", a critiqué Christian Danner, expert en Formule 1, auprès du Canadien sur sport.de.

"Le fait est que Stroll est sous-performant", poursuit Danner. Le chef d'équipe Mike Krack "peut dire aussi souvent que possible que tout est super. Ce n'est pas super, il suffit de regarder le résultat".

Stroll a certes souligné dernièrement qu'il prenait encore du plaisir à la Formule 1.

Mais Danner lui donne le conseil de se poser des questions sur son avenir. "Moi, Lance Stroll, un homme adulte : est-ce que je veux continuer à être pilote automobile ? Il doit prendre la décision pour lui-même : est-ce que j'ai de la marge de progression ici, est-ce que les choses avancent ? Si oui, qu'est-ce que je dois faire pour cela ?", a déclaré Danner.

L'ancien pilote de Formule 1 a cité Nicholas Latifi comme exemple. Celui-ci n'avait pas obtenu de nouveau contrat chez Williams et avait mis fin à sa carrière. Latifi a entamé des études de gestion d'entreprise.

Latifi est "une bonne comparaison, car il vient d'une famille encore bien plus riche", a déclaré Danner. Bien que le Canadien n'ait "pas mal du tout", il a pris "une bonne et courageuse décision dans la vie d'un jeune homme".

Danner poursuit : "Je pense que cette prise de décision - à quoi bon tout cela, est-ce que je le veux vraiment - est maintenant de mise pour Stroll. Cela ne sert à rien si je ne fais que courir, être grincheux et de mauvaise humeur".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12