Danner critica Stroll: Manca l'amore per la Formula 1

Per Lance Stroll il 2023 sarà una stagione estremamente difficile. Il pilota dell'Aston Martin dà sempre più l'impressione di aver perso la motivazione e di non avere più voglia di Formula 1. In Qatar ha toccato il fondo quando ha spinto il suo fisioterapista ai box e ha rilasciato un'intervista svogliata.

In termini sportivi, non sta più tirando su nessun albero. Questo è dovuto prima a lui, ora anche all'indebolimento della vettura. Ad Austin è andato a punti, mentre nelle otto gare precedenti aveva ottenuto solo tre punti. Stroll non ha alcuna possibilità contro il suo compagno di squadra Fernando Alonso.

"Se qualcuno affronta la questione con tale svogliatezza, allora manca l'amore fondamentale per questa professione, per il privilegio di poter guidare una Formula 1. Non lo vedo in lui. Non lo vedo affatto in lui", ha criticato il canadese a sport.de l'esperto di Formula 1 Christian Danner.

"Il fatto è che Stroll non sta dando il massimo", ha proseguito Danner. Il boss del team Mike Krack può "dire tutte le volte che vuole che tutto va bene. Non è fantastico, basta guardare i risultati".

Stroll ha recentemente sottolineato che la Formula 1 gli piace ancora.

Ma Danner gli consiglia di mettere in discussione il suo futuro. "Io come Lance Stroll, un uomo adulto: voglio continuare a fare il pilota? Deve decidere da solo: ho margini di miglioramento, c'è qualcosa da fare in futuro? Se sì, cosa devo fare per questo?", ha detto Danner.

L'ex pilota di Formula 1 ha citato come esempio Nicholas Latifi. Non gli era stato offerto un nuovo contratto alla Williams e aveva chiuso la sua carriera. Latifi ha iniziato a studiare economia aziendale.

Latifi era "un buon paragone perché proviene da una famiglia molto più ricca", ha detto Danner. Anche se il canadese "non si è comportato affatto male", ha preso "una decisione buona e coraggiosa nella vita di un giovane".

Danner ha continuato: "Credo che questo processo decisionale - che senso ha tutto questo, lo voglio davvero - sia ciò che Stroll deve fare ora. Dopotutto, non serve a nulla che io vada in giro a fare il brontolone e a essere di cattivo umore".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12