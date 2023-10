Wolff à propos du rookie Vesti : "C'est déjà une honte".

Frederik Vesti, junior Mercedes, a fait ses débuts au Mexique lors d'un week-end de course de Formule 1. Il a été minutieusement préparé à cet engagement. Lui aussi a apporté sa contribution, se préparant physiquement et mentalement de manière intensive.

"Le changement pour la Formule 1 est tellement important, surtout physiquement, qu'il faut de nombreuses semaines, presque des mois, pour préparer une telle session", a déclaré Vesti, qui a longtemps attendu ce moment. Depuis début 2021, il fait partie du programme junior de Mercedes.

Mais au Mexique, les choses se sont déroulées un peu différemment de ce qu'il espérait. "Fred a effectué un programme d'essais pour nous qui ne l'a pas placé dans une position favorable en termes de temps au tour", a admis Wolff sur "Sky Sports F1", ajoutant : "C'est dommage".

Vesti a accusé un retard de plus de trois secondes sur la tête de course, ce qui le place avant-dernier. Seul Théo Pourchaire, dans l'Alfa Romeo, était encore plus lent.

Quand les rookies roulent, on veut voir qu'ils réalisent des temps de pointe, poursuit Wolff. L'engagement de Vesti avec des tours plus lents faisait toutefois "partie du développement de la voiture", selon l'Autrichien.

Vesti a suivi un programme "dont on sait qu'il ne s'agit pas d'aller à la limite au freinage ou à haute vitesse". Au lieu de cela, le programme a été conçu "pour les basses vitesses, de sorte que vous pouvez prendre un peu plus de risques sans percuter le mur".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12