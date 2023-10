Wolff sul debuttante Vesti: "È un peccato".

Frederik Vesti ha avuto la possibilità di mettersi in mostra nelle prove di questo fine settimana in Messico. Ma è andata diversamente dal previsto. Il che non è piaciuto al boss del team Toto Wolff.

Frederik Vesti, junior della Mercedes, ha festeggiato il suo debutto in un weekend di gara di Formula 1 in Messico. Si è preparato meticolosamente per l'evento. Anche lui ha fatto la sua parte, preparandosi intensamente sia fisicamente che mentalmente.

"Il passaggio alla Formula 1 è così importante, soprattutto dal punto di vista fisico, che ci vogliono molte settimane, quasi mesi, per preparare una sessione del genere", ha detto Vesti, che ha atteso a lungo questo momento. Fa parte del programma junior della Mercedes dall'inizio del 2021.

Ma in Messico le cose sono andate un po' diversamente da quanto sperato. "Fred ha svolto un programma di test per noi che non lo ha messo in una posizione favorevole in termini di tempo sul giro", ha ammesso Wolff a "Sky Sports F1", aggiungendo: "È un peccato".

Vesti ha accusato un ritardo di oltre tre secondi, collocandosi al penultimo posto. Solo Théo Pourchaire sull'Alfa Romeo è stato ancora più lento.

Quando i debuttanti gareggiano, si vuole vederli realizzare tempi di rilievo, ha aggiunto Wolff. L'uso di giri lenti da parte di Vesti, tuttavia, era "parte dello sviluppo della vettura", ha detto l'austriaco.

Vesti ha completato un programma "in cui si sa che non si tratta di andare al limite in frenata o ad alta velocità". Invece, l'intera macchina è stata "progettata per le basse velocità, in modo da poter correre qualche rischio in più senza sbattere la macchina contro il muro".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12