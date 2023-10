Wolff sobre o estreante Vesti: "É uma pena".

Frederik Vesti teve a oportunidade de se mostrar nos treinos deste fim de semana no México. Mas as coisas correram de forma diferente do esperado. O que não é do agrado do chefe de equipa Toto Wolff.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Frederik Vesti, júnior da Mercedes, celebrou a sua estreia num fim de semana de corrida de Fórmula 1 no México. Foi meticulosamente preparado para o evento. Também ele desempenhou o seu papel, preparando-se intensamente, tanto física como mentalmente.

"A mudança para a Fórmula 1 é tão grande, especialmente a nível físico, que são necessárias muitas semanas, quase meses, para preparar uma sessão destas", disse Vesti, que esperou muito tempo por este momento. Ele faz parte do programa júnior da Mercedes desde o início de 2021.

Mas no México as coisas saíram um pouco diferentes do esperado. "Fred fez um programa de testes para nós que não o colocou numa posição favorável em termos de tempo de volta", admitiu Wolff na "Sky Sports F1", acrescentando: "É uma pena".

Vesti ficou a mais de três segundos do ritmo, o que o coloca em penúltimo lugar. Apenas Théo Pourchaire, no Alfa Romeo, foi mais lento.

Quando os estreantes correm, queremos vê-los a fazer os melhores tempos, acrescentou Wolff. A utilização de voltas mais lentas por Vesti, no entanto, "faz parte do desenvolvimento do carro", disse o austríaco.

Vesti tinha completado um programa "onde se sabe que não se trata de ir ao limite na travagem ou a altas velocidades". Em vez disso, tudo foi "concebido para velocidades baixas, para que se possa correr mais alguns riscos sem bater com o carro no muro".

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12