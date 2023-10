Focus sur Sergio Pérez : "Il va dans la mauvaise direction".

Pour Sergio Pérez, le GP du Mexique a été désastreux. Le Mexicain a Lewis Hamilton sur le dos et c'est justement maintenant que les choses vont "dans la mauvaise direction" pour lui, comme l'analyse Timo Glock.

La situation de Sergio Pérez n'est pas simple. Certes, il bénéficie du soutien verbal des responsables de Red Bull Racing. Même après son élimination au GP du Mexique, qu'il a lui-même provoquée, le conseiller en sport automobile Helmut Marko l'a félicité pour le reste de sa performance durant le week-end de course.

Mais bien sûr, la situation est loin d'être idéale, car parallèlement, Daniel Ricciardo commence lui aussi à se montrer performant. Il serait une option évidente lorsqu'il s'agit de remplacer Pérez.

"Pour Sergio Perez, le pire des scénarios s'est produit devant son public", écrit l'ancien pilote de Formule 1 Timo Glock dans sa chronique sur Sky.

Il critique le Mexicain pour avoir tenté de dépasser Charles Leclerc par l'extérieur au premier virage, alors que trois voitures étaient côte à côte. "Cette manœuvre aurait pu être évitée. Il savait qu'il entrerait à trois dans le premier virage. Dans ce cas, il ne doit pas tourner trop tôt, il s'est trompé à ce moment-là", explique Glock.

Dans la lutte pour la deuxième place au championnat du monde, Lewis Hamilton se rapproche de plus en plus avec sa Mercedes. "Dans la lutte pour la deuxième place au championnat du monde, il n'a plus que 20 points d'avance sur Lewis Hamilton. Un bon résultat au Mexique aurait donné de la confiance à Perez. Maintenant, il va exactement dans la mauvaise direction", poursuit Glock.

Pour Hamilton, c'est le contraire, car le Britannique se porte bien. "Hamilton a actuellement trouvé une bonne façon de gérer la voiture. Le rythme de course est super. C'est pourquoi ce sera doublement difficile pour Perez dans les dernières courses. Cela dépend aussi de ses nerfs", explique Glock.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12