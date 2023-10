Sergio Pérez nel mirino: "Sta andando nella direzione sbagliata".

Il GP del Messico è stato disastroso per Sergio Pérez. Il messicano ha il fiato sul collo di Lewis Hamilton e proprio ora le cose stanno andando "nella direzione sbagliata" per lui, come analizza Timo Glock.

La situazione di Sergio Pérez non è facile. Ha il sostegno verbale dei responsabili della Red Bull Racing. Anche dopo il ritiro autoinflitto dal GP di casa in Messico, il consigliere per il motorsport Helmut Marko lo ha elogiato per le sue prestazioni durante il weekend di gara.

Ma naturalmente la situazione è tutt'altro che ideale, perché parallelamente anche Daniel Ricciardo sta iniziando a dare il meglio di sé. Sarebbe un'opzione ovvia quando si tratta di sostituire Pérez.

"Per Sergio Perez, lo scenario peggiore si è verificato davanti al pubblico di casa", ha scritto l'ex pilota di Formula 1 Timo Glock nella sua rubrica su Sky.

Ha criticato il messicano per aver cercato di superare Charles Leclerc all'esterno della prima curva, nonostante ci fossero tre vetture affiancate. "La manovra poteva essere evitata. Sapeva di essere in tre alla prima curva. Poi non deve girare troppo presto, ha sbagliato la valutazione", ha detto Glock.

Nella lotta per il secondo posto, Lewis Hamilton con la Mercedes è sempre più vicino. "Nella lotta per il secondo posto, Lewis Hamilton ha solo 20 punti di vantaggio. Un buon risultato in Messico avrebbe dato fiducia a Perez. Ora sta andando esattamente nella direzione sbagliata", ha continuato Glock.

Per Hamilton è vero il contrario: il britannico sta andando bene. "Al momento Hamilton ha trovato un buon modo di gestire la macchina. Il ritmo di gara è super. Per questo ora sarà doppiamente difficile per Perez nelle ultime gare. Ora dipende anche dai suoi nervi", ha detto Glock.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12