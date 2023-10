Sergio Pérez em foco: "Indo na direção errada".



por Andreas Reiners - Automatic translation from German

LAT

O GP do México foi desastroso para Sergio Pérez. O mexicano tem Lewis Hamilton à perna e agora, mais do que nunca, as coisas estão a ir "na direção errada" para ele, como analisa Timo Glock.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.