Brasil 2008: Massa, Glock y mucho caos

Unos míseros 39 segundos. ¿Qué es eso? Un abrir y cerrar de ojos en una larga carrera en la Fórmula 1. Unos instantes, media vuelta, un mini-excerto, nada más. Rápidamente olvidado, tachado.

Pero los 39 segundos del 2 de noviembre de 2008 fueron diferentes. Intensos, duraderos, formativos para todos los implicados. Hay grabaciones de aquella época que muestran lo emotivo que puede ser este deporte, lo brutal, lo emocionante y doloroso, lo injusto, lo hermoso. Estos 39 segundos contienen todo eso: alegría, tristeza, felicidad, amargura. Una montaña rusa de emociones.

Éxtasis colectivo

Cuando Felipe Massa cruza la línea de meta, se desata el caos en el Autódromo José Carlos Pace, los aficionados brasileños enloquecen, se echan unos a otros en brazos, los vítores son ensordecedores. En el box de Ferrari, la familia de Massa se ahoga en la alegría colectiva.

Paralelamente, en el garaje de McLaren reina la desesperación. Lewis Hamilton tiene que terminar quinto, está sexto a unos cientos de metros de la meta. Todo perdido, parece.

Pero entonces aparece el Toyota de Timo Glock, el alemán no se defiende porque no puede, se deja adelantar por Hamilton, que se hace con ese quinto puesto en la última curva de la última carrera, que lo significa todo.

Massa descubre en la vuelta de salida que después de todo no era suficiente. En el vídeo se puede ver cómo los vítores en el garaje de Ferrari se apagan abruptamente, en una fracción de segundo llega el desconcierto. Tristeza. Las lágrimas. Cólera.

Desconcierto colectivo.

Un mecánico no puede contenerse y rompe un cartel luminoso rojo con el puño. Papa Massa lleva la incredulidad escrita en la cara. Los más de 100.000 aficionados presentes en la pista no paran de animar. Al mismo tiempo, la entonces novia de Hamilton, Nicole Scherzinger, salta de arriba abajo sin cesar, chillando y animando.

Glock tardó mucho tiempo en olvidar la experiencia. La tormenta de mierda. La rabia. Toda la frustración. Sí, incluso el odio concentrado que se centró en él. Que los fans de la Fórmula 1 descargaron sobre él.

El hecho de que no tuviera ninguna oportunidad con sus neumáticos lisos bajo la lluvia en Interlagos contra Hamilton con intermedios - incluso entonces a ningún fan de Massa o teórico de la conspiración le interesaba. Glock "celebra" ahora este aniversario con un brillo en los ojos, año tras año da vueltas y vueltas en Twitter. Incluso hoy en día, el ex piloto del DTM sigue siendo trolleado por esa última vuelta, los últimos metros, que fueron tan trágicos para Massa. Ya sea en el propio "aniversario" o cuando el GP de Brasil está a la vuelta de la esquina.

Con Massa, por cierto, ha hablado 2021, Glock admitió que había tenido "un poco de miedo de hablar con Felipe sobre la decisión del Campeonato del Mundo." Felipe Massa: "No habría sido necesario. La gente tiene que entender que Timo no hizo nada malo. Y yo tampoco le he guardado nunca rencor a Timo".

No obstante: como reveló Glock en una ocasión, hay hasta 150 tuits circulando sobre el tema. Pero entonces no era tan divertido como suena hoy.

Empezó en la pista cuando, a falta de cinco vueltas para el final de esta carrera llena de cabriolas meteorológicas, la lluvia volvió a aparecer lentamente.

Su equipo Toyota le dejó fuera mientras el resto del pelotón salía con intermedios. Su repetida petición de cambiar neumáticos poco antes del final fue rechazada de nuevo. "La respuesta fue: 'No, no puedes entrar. El pit lane está bloqueado porque ya se están colocando las vallas para la ceremonia del podio y la gente está corriendo por el pit lane'", recordó Glock.

Como sobre hielo

Los neumáticos se enfriaron enormemente, las temperaturas bajaron al sótano. El agarre había desaparecido, el agua estaba en parte en la pista. Era como estar sobre hielo. Una lucha. Glock: "En aquel momento, los neumáticos Bridgestone eran extremadamente sensibles a las fluctuaciones de temperatura. Creo que fui 40 o 45 segundos más lento en esa vuelta. Sólo intentaba mantenerme en la pista de alguna manera. Se trataba de no cometer errores".

La decisión fue estratégicamente correcta porque Glock recuperó dos puestos al final. Pero no sabía que había influido en la decisión del título.

Hasta que de repente todo se le vino encima.

Glock: "Me contaron todas esas historias, que yo había ayudado a Hamilton, que se había planeado antes de la carrera, o cuánto dinero había recibido de Mercedes para dejarle pasar. La situación aquel domingo fue una locura. Al principio me quedé estupefacto porque no entendía por qué la gente me culpaba a mí".

Glock se preguntó si tal vez había cometido un error. Experimentó lo rápido que se puede construir una historia, lo rápido que los estados de ánimo y las emociones hacen que se nuble la vista, que se deje de ver el panorama general y, en cambio, se acuse injustamente a alguien.

"Me sorprendió mucho que en el deporte puedan ocurrir cosas así y que de repente todo el mundo te señale con el dedo", dijo Glock. Él había hecho posible que Massa fuera campeón del mundo durante 39 segundos con el truco táctico de no entrar a cambiar neumáticos.

Glock: "Si también hubiéramos entrado a cambiar los neumáticos, Lewis habría estado todo el tiempo en quinta posición sin ningún problema. Eso también demuestra muy bien que la gente sólo vio ese momento y aprovechó para culpar a alguien sin entender cómo se había llegado a esa situación. Y que sin nosotros nunca habría habido este dramático final por el título".

Pero eso no importó a casi todos los aficionados presentes en la pista de Interlagos, la carrera de casa de Massa. El público enloqueció.

"Todo mi equipo Toyota recibió una tormenta de mierda cuando aún estaban en la pista. Fueron escupidos por los invitados y los aficionados brasileños del Paddock Club e incluso tuvieron que cambiarse la ropa del equipo. Al final, incluso corrían con camisetas de Renault", dijo Glock.

Con la policía al aeropuerto

El lunes, después de la carrera, le llevaron al aeropuerto con escolta policial y hasta el avión. En el avión, la "coronación" personal: todo el equipo Mercedes en modo celebración, con Norbert Haug sentado justo al lado de Glock. Afortunadamente pasó desapercibido para los medios de comunicación. Una foto de los dos habría echado aún más leña al fuego. Pero ya fue suficiente.

Porque en casa, las celebraciones continuaron. Facebook. La siguiente tormenta de mierda. Incluso los aficionados alemanes le lanzaron improperios. Sólo después de unas semanas se calmó todo un poco. Con Glock, no sucedió tan rápido. "No fue fácil entender por qué ocurrió todo esto y la gente reaccionó así. En general, fue una situación absolutamente loca. Me llevó mucho tiempo poder dejarlo atrás".

Que haya podido hacerlo es bueno, porque es probable que la tormenta de mierda continúe este año. Aunque no tan salvaje como hace 15 años.

Y todo por culpa de unos míseros 39 segundos.

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 segundos

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12