Brésil 2008 : Massa, Glock et beaucoup de chaos

39 secondes dérisoires. Qu'est-ce que cela signifie ? Un battement de cils au cours d'une longue carrière en Formule 1. Quelques instants, un demi-tour, une mini-découpe, rien de plus. Rapidement oublié, classé.

Mais les 39 secondes du 2 novembre 2008 ont été différentes. Intense, durable, marquant pour tous ceux qui étaient impliqués. Il existe des images de l'époque qui montrent à quel point ce sport peut être émotionnel, brutal, entraînant et douloureux, injuste et beau. Ces 39 secondes contiennent tout cela, la joie, la tristesse, le bonheur, l'amertume. Des montagnes russes d'émotions.

Tremblement de joie collectif

Lorsque Felipe Massa franchit la ligne d'arrivée, c'est le chaos sur l'Autódromo José Carlos Pace, les fans brésiliens se déchaînent, se prennent dans les bras, les cris de joie sont assourdissants. Dans le box de Ferrari, la famille de Massa se noie dans la joie collective.

Parallèlement, le désespoir règne dans le garage McLaren. Lewis Hamilton doit se contenter de la cinquième place, il est sixième à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Tout est fini, perdu, semble-t-il.

Mais voilà que surgit la Toyota de Timo Glock, l'Allemand ne résiste pas parce qu'il ne peut pas, il se laisse dépasser par Hamilton qui, dans le dernier virage de la dernière course, prend cette cinquième place qui signifie tout.

Massa apprend dans le tour de sortie que cela n'a finalement pas suffi. Dans la vidéo, on voit comment les cris de joie dans le garage Ferrari s'arrêtent brusquement, en une fraction de seconde, c'est la stupeur. De la tristesse. Les larmes. De la colère.

Stupeur collective

Un mécanicien ne peut s'empêcher de briser un panneau lumineux rouge avec son poing. L'incrédulité se lit sur le visage de Papa Massa. Plus de 100.000 fans sur le circuit n'arrivent pas à se libérer de leur joie. Au même moment, Nicole Scherzinger, la petite amie de Hamilton à l'époque, ne cesse de sautiller, de crier et d'exulter.

Glock a mis du temps à oublier ce qu'il avait vécu. La tempête de critiques. La colère. Toute la frustration. Oui, aussi la haine concentrée sur lui. Que les fans de Formule 1 ont déversé sur lui.

Le fait qu'il n'ait eu aucune chance avec ses slicks sous la pluie d'Interlagos contre Hamilton en pneus intermédiaires n'intéressait déjà pas les fans de Massa ou les théoriciens du complot. Glock "célèbre" entre-temps cet anniversaire avec un clin d'œil, année après année, cela fait du bruit sur Twitter. L'ex-pilote DTM est encore aujourd'hui attaqué pour ce dernier tour, ces derniers mètres si tragiques pour Massa. Que ce soit lors de "l'anniversaire" lui-même ou justement lorsque le GP du Brésil est à la porte.

Avec Massa, il s'est d'ailleurs prononcé pour 2021, Glock a avoué qu'il avait "un peu peur d'aborder la décision de Felipe concernant le championnat du monde". Felipe Massa : "Ce n'était pas nécessaire. Les gens doivent comprendre que Timo n'a rien fait de mal. Et je n'ai jamais eu de rancune contre Timo".

Malgré tout, comme Glock l'a révélé un jour, ce sont jusqu'à 150 tweets qui font le tour du sujet. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi drôle que ça en a l'air aujourd'hui.

Cela a commencé sur la piste, lorsque la pluie a fait son apparition à cinq tours de la fin de cette course aux conditions météorologiques capricieuses.

Son équipe Toyota l'a laissé dehors pendant que le reste du peloton passait en pneus intermédiaires. Sa demande de changer de pneus, réitérée peu avant la fin, a de nouveau été refusée. "La réponse a été : 'Non, tu ne peux pas entrer. La voie des stands est bloquée parce que des clôtures sont déjà installées pour la cérémonie du podium et que des gens traversent la voie des stands'", se souvient Glock.

Comme sur la glace

Les pneus se refroidissaient alors massivement, les températures s'effondraient. Il n'y avait plus d'adhérence, l'eau était en partie sur la piste. C'était comme sur de la glace. Un véritable combat. Glock : "A cette époque, les pneus Bridgestone étaient extrêmement sensibles aux variations de température. Je pense que j'étais 40 ou 45 secondes plus lent dans ce tour. Je me suis contenté d'essayer de rester sur la piste. Il ne s'agissait plus que de ne pas faire d'erreur".

La décision était stratégiquement bonne, puisque Glock a finalement gagné deux places. Mais il ne savait pas encore qu'il avait contribué à influencer la décision sur le titre.

Jusqu'à ce que tout lui tombe dessus.

Glock : "On m'a raconté toutes ces histoires, que j'avais aidé Hamilton, que c'était déjà prévu avant la course, ou combien d'argent j'avais reçu de Mercedes pour le laisser passer. La situation de ce dimanche était tellement folle. J'ai d'abord été complètement abasourdi parce que je ne pouvais pas comprendre que des gens me fassent des reproches".

Glock s'est demandé s'il n'avait pas fait une erreur. Il a vu à quelle vitesse une histoire peut être construite, à quelle vitesse l'humeur et les émotions peuvent faire que la vue se brouille, que l'on ne voit plus l'ensemble et qu'au lieu de cela, on accuse quelqu'un à tort.

"J'étais vraiment étonné que de telles choses puissent se produire dans le sport et que tout le monde te montre soudain du doigt", a déclaré Glock. Grâce à l'astuce tactique consistant à ne pas changer de pneus, il a permis à Massa d'être champion du monde pendant 39 secondes.

Glock : "Si nous étions aussi venus changer les pneus, Lewis aurait été cinquième sans problème pendant tout ce temps. Cela montre aussi très bien que les gens n'ont vu que ce moment précis et ont saisi l'occasion de pouvoir accuser quelqu'un sans comprendre comment cette situation s'était produite. Et que sans nous, il n'y aurait jamais eu cette finale dramatique pour le titre".

Mais à Interlagos, lors du match à domicile de Massa, à peu près tous les fans présents sur le circuit n'en avaient cure. Le peuple était en délire.

"Toute mon équipe Toyota avait essuyé un shitstorm alors qu'elle était encore en piste. Ils se sont fait cracher dessus par des invités et des fans brésiliens du paddock club et ont même dû changer de tenue d'équipe. A la fin, ils se promenaient même avec des t-shirts Renault", raconte Glock.

Avec la police à l'aéroport

Lundi, après la course, il a été conduit à l'aéroport sous escorte policière et jusque dans l'avion. Dans l'avion, le "couronnement" personnel : toute l'équipe Mercedes en mode fête, Norbert Haug assis juste à côté de Glock. Heureusement, cela n'a pas été remarqué par les médias. Une photo des deux hommes aurait été encore plus explosive. Et pourtant, il y en avait suffisamment.

Car les choses ont continué à la maison. Sur Facebook. La prochaine tempête de critiques. Même des fans allemands lui ont lancé de mauvaises choses à la tête. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines que tout s'est un peu calmé. Chez Glock, cela n'a pas été aussi rapide. "Ce n'était pas facile de comprendre pourquoi tout cela s'est passé et pourquoi les gens ont réagi de la sorte. Dans l'ensemble, c'était une situation complètement folle. Cela m'a pris du temps avant de pouvoir mettre cela derrière moi".

Qu'il ait pu le faire est une bonne chose, car cette année encore, la tempête de critiques devrait se poursuivre. Même si ce n'est plus aussi violent qu'il y a 15 ans.

Et tout cela pour 39 petites secondes.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12