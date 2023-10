Brasile 2008: Massa, Glock e un sacco di caos

Un misero 39 secondi. Che cos'è? Un battito di ciglia in una lunga carriera in Formula 1. Pochi istanti, mezzo giro, un mini-esempio, niente di più. Dimenticati in fretta, cancellati.

Ma i 39 secondi del 2 novembre 2008 sono stati diversi. Intensi, duraturi, formativi per tutte le persone coinvolte. Ci sono registrazioni di quel periodo che mostrano quanto questo sport possa essere emozionante, brutale, emozionante e doloroso, ingiusto e bellissimo. Questi 39 secondi contengono tutto questo: gioia, tristezza, felicità, amarezza. Una montagna russa di emozioni.

Estasi collettiva

Quando Felipe Massa taglia il traguardo, all'Autodromo José Carlos Pace scoppia il caos, i tifosi brasiliani impazziscono, si sdraiano l'uno sulle braccia dell'altro, il tifo è assordante. Nel box Ferrari, la famiglia di Massa annega nella gioia collettiva.

Parallelamente, nel box McLaren c'è disperazione. Lewis Hamilton deve arrivare quinto, è al sesto posto a poche centinaia di metri dal traguardo. Sembra tutto finito, perso.

Ma poi arriva la Toyota di Timo Glock, il tedesco non reagisce perché non può, si lascia superare da Hamilton, che all'ultima curva dell'ultima gara conquista quel quinto posto che significa tutto.

Massa scopre all'uscita del giro che non era abbastanza. Nel video si vede come l'esultanza nel box Ferrari si spenga bruscamente, in una frazione di secondo arriva lo sconcerto. Tristezza. Lacrime. Rabbia.

Sconcerto collettivo

Un meccanico non riesce a trattenersi e spacca con un pugno un'insegna luminosa rossa. Papa Massa ha l'incredulità scritta in faccia. Gli oltre 100.000 tifosi presenti in pista non riescono a smettere di applaudire. Allo stesso tempo, l'allora fidanzata di Hamilton, Nicole Scherzinger, rimbalza su e giù incessantemente, urlando e applaudendo.

Glock ha impiegato molto tempo per lasciarsi alle spalle l'esperienza. La tempesta di merda. La rabbia. Tutta la frustrazione. Sì, anche l'odio concentrato su di lui. Che i tifosi della Formula 1 hanno sfogato su di lui.

Il fatto che fosse completamente privo di chance con le slick sotto la pioggia a Interlagos contro Hamilton con le intermedie - anche allora nessun fan di Massa o teorico della cospirazione era interessato. Oggi Glock "festeggia" questo anniversario con un sorriso, anno dopo anno, su Twitter. Ancora oggi, l'ex pilota del DTM viene trollato per quell'ultimo giro, gli ultimi metri, che furono così tragici per Massa. Sia in occasione dell'"anniversario" stesso, sia quando il GP del Brasile è alle porte.

Con Massa, tra l'altro, ha parlato 2021, Glock ha ammesso di aver avuto "un po' di paura a parlare con Felipe della decisione sul campionato del mondo". Felipe Massa: "Non sarebbe stato necessario. La gente deve capire che Timo non ha fatto nulla di male. E nemmeno io ho mai avuto rancore nei confronti di Timo".

Tuttavia, come ha rivelato Glock, ci sono fino a 150 tweet che girano sull'argomento. Ma allora non era così divertente come sembra oggi.

Tutto è iniziato in pista quando, a cinque giri dalla fine di questa gara piena di imprevisti meteorologici, la pioggia è tornata a cadere lentamente.

Il suo team Toyota lo ha lasciato fuori mentre il resto dello schieramento è passato alle intermedie. La sua ripetuta richiesta di cambiare gli pneumatici poco prima della fine è stata nuovamente rifiutata. La risposta è stata: "No, non puoi entrare. La corsia dei box è bloccata perché le recinzioni sono già state montate per la cerimonia del podio e la gente sta attraversando la corsia dei box", ha ricordato Glock.

Come sul ghiaccio

Gli pneumatici si sono raffreddati in modo massiccio, le temperature sono scese a livelli bassissimi. L'aderenza era sparita, l'acqua era in parte sulla pista. Era come essere sul ghiaccio. Una lotta. Glock: "In quel momento, i pneumatici Bridgestone erano estremamente sensibili alle fluttuazioni di temperatura. Credo di aver accumulato 40 o 45 secondi di ritardo in quel giro. Cercavo solo di rimanere in pista in qualche modo. L'importante era non commettere errori".

La decisione è stata strategicamente corretta, perché alla fine Glock ha recuperato due posizioni. Ma non sapeva di aver influenzato la decisione sul titolo.

Finché, all'improvviso, tutto gli è crollato addosso.

Glock: "Mi hanno raccontato tutte queste storie, che avevo aiutato Hamilton, che era stato pianificato prima della gara, o quanti soldi avevo ricevuto dalla Mercedes per lasciarlo passare. Quella domenica la situazione era davvero assurda. All'inizio ero completamente sbalordito perché non riuscivo a capire perché la gente mi incolpasse".

Glock ha riflettuto sul fatto che forse aveva commesso un errore. Ha sperimentato quanto velocemente si possa costruire una storia, quanto rapidamente gli stati d'animo e le emozioni facciano sì che la visione sia offuscata, che non si veda più il quadro generale e che invece qualcuno venga accusato ingiustamente.

"Sono rimasto davvero stupito dal fatto che nello sport possano accadere cose del genere e che improvvisamente tutti puntino il dito contro di te", ha detto Glock. È stato lui a rendere possibile a Massa di diventare campione del mondo per 39 secondi, grazie al trucco tattico di non rientrare per il cambio gomme.

Glock: "Se fossimo venuti anche noi a cambiare le gomme, Lewis sarebbe rimasto in quinta posizione per tutto il tempo senza problemi. Questo dimostra anche che la gente ha visto solo quel momento e ha colto l'occasione per incolpare qualcuno senza capire come si era arrivati a quella situazione. E che senza di noi non ci sarebbe mai stato questo drammatico finale per il titolo".

Ma questo non importava a quasi tutti i tifosi presenti sul circuito di Interlagos, la gara di casa di Massa. La folla si è scatenata.

"L'intero team Toyota ha ricevuto una tempesta di merda mentre era ancora in pista. Sono stati sputati dagli ospiti e dai tifosi brasiliani del Paddock Club e hanno dovuto persino cambiare i vestiti della squadra. Alla fine, giravano addirittura con magliette Renault", ha detto Glock.

Con la polizia all'aeroporto

Lunedì, dopo la gara, è stato accompagnato all'aeroporto con una scorta di polizia fino all'aereo. Sull'aereo, il personale "coronamento": l'intero team Mercedes in modalità di celebrazione, con Norbert Haug seduto proprio accanto a Glock. Fortunatamente i media non lo hanno notato. Una foto dei due avrebbe alimentato ancora di più il fuoco. Ma non è bastato.

Perché a casa i festeggiamenti sono continuati. Facebook. La prossima tempesta di merda. Persino i tifosi tedeschi gli hanno lanciato improperi. Solo dopo qualche settimana tutto si è calmato un po'. Con Glock non è successo così in fretta. "Non è stato facile capire perché sia successo tutto questo e perché la gente abbia reagito in quel modo. Nel complesso, è stata una situazione assolutamente folle. Mi ci è voluto molto tempo per riuscire a lasciarmela alle spalle".

Il fatto che sia riuscito a farlo è positivo, perché è probabile che la tempesta di merda continui anche quest'anno. Anche se non così selvaggia come 15 anni fa.

E tutto per un misero 39 secondi.

