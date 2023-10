Brasil 2008: Massa, Glock e muito caos

Uns míseros 39 segundos. O que é isso? Um piscar de olhos numa longa carreira na Fórmula 1. Alguns momentos, meia volta, um mini-excerto, nada mais. Rapidamente esquecido, riscado.

Mas os 39 segundos de 2 de novembro de 2008 foram diferentes. Intensos, duradouros, formativos para todos os envolvidos. Há gravações dessa altura que mostram como este desporto pode ser emotivo, brutal, emocionante e doloroso, injusto e belo. Estes 39 segundos contêm tudo isso: alegria, tristeza, felicidade, amargura. Uma montanha russa de emoções.

Êxtase coletivo

Quando Felipe Massa cruza a linha de chegada, o caos instala-se no Autódromo José Carlos Pace, os adeptos brasileiros enlouquecem, deitam-se nos braços uns dos outros, os aplausos são ensurdecedores. Na box da Ferrari, a família de Massa afoga-se na alegria colectiva.

Paralelamente, há desespero na garagem da McLaren. Lewis Hamilton tem de terminar em quinto, está em sexto lugar a poucas centenas de metros da meta. Tudo acabado, perdido, parece.

Mas eis que surge o Toyota de Timo Glock, o alemão não riposta porque não pode, deixa-se ultrapassar por Hamilton, que assume este quinto lugar na última curva da última corrida, o que significa tudo.

Massa descobre na última volta que, afinal, não era suficiente. No vídeo, podemos ver como os aplausos na garagem da Ferrari diminuem abruptamente e, numa fração de segundo, surge a perplexidade. Tristeza. Lágrimas. Raiva.

Perplexidade colectiva

Um mecânico não consegue conter-se e esmaga um sinal luminoso vermelho com o punho. Papa Massa tem a incredulidade estampada na cara. Os mais de 100.000 adeptos presentes na pista não conseguem parar de aplaudir. Ao mesmo tempo, a namorada de Hamilton na altura, Nicole Scherzinger, salta incessantemente para cima e para baixo, gritando e aplaudindo.

Glock demorou muito tempo a esquecer a experiência. A tempestade de merda. A raiva. Toda a frustração. Sim, até mesmo o ódio concentrado que estava focado nele. Que os fãs da Fórmula 1 descarregaram nele.

O facto de ele ter ficado completamente sem hipóteses com os seus slicks à chuva em Interlagos contra Hamilton com intermédios - mesmo naquela altura nenhum fã de Massa ou teórico da conspiração estava interessado. Glock agora "comemora" este aniversário com um brilho nos olhos, ano após ano, ele dá voltas e voltas no Twitter. Ainda hoje, o ex-piloto do DTM continua a ser gozado por causa daquela última volta, dos últimos metros, que foi tão trágica para Massa. Quer seja no próprio "aniversário" ou quando o GP do Brasil está mesmo ao virar da esquina.

Com Massa, aliás, ele já se pronunciou em 2021, Glock admitiu ter tido "um pouco de medo de falar com Felipe sobre a decisão do Campeonato do Mundo". Felipe Massa: "Isso não teria sido necessário. As pessoas têm de compreender que o Timo não fez nada de errado. E eu também nunca guardei rancor do Timo".

No entanto: como Glock revelou uma vez, há até 150 tweets circulando sobre o assunto. Mas na altura não foi tão engraçado como parece hoje.

Tudo começou na pista quando, a cinco voltas do fim desta corrida cheia de peripécias meteorológicas, a chuva voltou a cair lentamente.

A sua equipa Toyota deixou-o de fora, enquanto o resto do pelotão passou a usar pneus intermédios. O seu pedido repetido para mudar de pneus pouco antes do final foi novamente recusado. "A resposta foi: 'Não, não podes entrar. A via das boxes está bloqueada porque as vedações já estão a ser colocadas para a cerimónia do pódio e as pessoas estão a correr pela via das boxes'", recordou Glock.

Como no gelo

Os pneus arrefeceram imenso, as temperaturas foram para a cave. A aderência tinha desaparecido, a água estava parcialmente na pista. Era como estar no gelo. Uma luta. Glock: "Naquela altura, os pneus Bridgestone eram extremamente susceptíveis às flutuações de temperatura. Penso que fui 40 ou 45 segundos mais lento nessa volta. Estava apenas a tentar manter-me na pista de alguma forma. Era tudo uma questão de não cometer erros".

A decisão foi estrategicamente correcta porque Glock recuperou dois lugares no final. Mas ele não sabia que tinha influenciado a decisão do título.

Até que, de repente, tudo lhe caiu em cima.

Glock: "Contaram-me todas estas histórias, que eu tinha ajudado o Hamilton, que tinha sido planeado antes da corrida, ou quanto dinheiro tinha recebido da Mercedes para o deixar passar. A situação naquele domingo foi uma loucura. No início, fiquei completamente perplexo porque não conseguia perceber porque é que as pessoas me estavam a culpar."

Glock pensou se não teria cometido um erro. Experimentou a rapidez com que se constrói uma história, a rapidez com que os humores e as emoções fazem com que a visão se tolde, com que se deixe de ver o panorama geral e se acuse alguém injustamente.

"Fiquei realmente espantado com o facto de estas coisas poderem acontecer no desporto e de, de repente, toda a gente nos apontar o dedo", disse Glock. Foi ele que permitiu a Massa ser campeão do mundo durante 39 segundos, com o truque tático de não entrar para mudar de pneus.

Glock: "Se também tivéssemos vindo mudar os pneus, o Lewis teria estado sempre em quinto lugar sem qualquer problema. Isso também mostra muito bem que as pessoas viram aquele momento e aproveitaram a oportunidade para culpar alguém sem perceber como a situação tinha surgido. E que sem nós nunca teria havido esta final dramática para o título".

Mas isso não importou para quase todos os fãs na pista de Interlagos, a corrida em casa de Massa. A multidão foi ao delírio.

"Toda a minha equipa Toyota foi alvo de uma tempestade de merda ainda na pista. Foram cuspidos por convidados e adeptos brasileiros do Paddock Club e até tiveram de mudar de roupa da equipa. No final, até andavam com camisolas da Renault", conta Glock.

Com a polícia para o aeroporto

Na segunda-feira após a corrida, Glock foi levado para o aeroporto com escolta policial até ao avião. No avião, a "coroa de glória" pessoal: toda a equipa Mercedes em modo de celebração, com Norbert Haug sentado mesmo ao lado de Glock. Felizmente, os media passam despercebidos. Uma foto dos dois teria dado ainda mais lenha para a fogueira. Mas isso já foi suficiente.

Porque em casa, os festejos continuaram. Facebook. A próxima tempestade de merda. Até os adeptos alemães lhe atiraram coisas desagradáveis. Só passadas algumas semanas é que tudo se acalmou um pouco. Com Glock, as coisas não aconteceram tão rapidamente. "Não foi fácil perceber porque é que tudo isto aconteceu e as pessoas reagiram daquela forma. No geral, foi uma situação absolutamente louca. Demorei muito tempo a conseguir esquecer tudo".

O facto de ter sido capaz de o fazer é bom, porque é provável que a tempestade de merda continue este ano. Embora não tão selvagem como há 15 anos.

E tudo por causa de uns míseros 39 segundos.

