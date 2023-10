Rumores salvajes: Así ve Alonso su futuro

En la Fórmula 1, los rumores a veces se mueven muy deprisa. Sobre todo en la silly season, cuando está en juego el futuro de los pilotos. Pero esa temporada ya ha terminado. Pero Sergio Pérez mantiene la rumorología en ebullición, a pesar de que sus responsables insisten incansablemente en que el mexicano tiene contrato hasta finales de 2024.

"Checo tiene contrato hasta 2024", dijo el asesor de automovilismo Helmut Marko. Adenda: "Y conducirá para nosotros".

Lo disparatadas que pueden llegar a ser a veces las cosas quedó demostrado tras el GP de México. El reconocido periodista de F1 Albert Fábrega escribió en X: "No quiero creer el rumor que me dijeron ahora en el paddock. No".

Todo un ejemplo de cómo funciona la rumorología. Como Fabrega es español, básicamente sólo puede referirse a Fernando Alonso. Ergo: Alonso dimite.

O sustituye a Pérez en Red Bull Racing.

Ésas fueron dos de las conclusiones más descabelladas.

"Sólo quiero decir una cosa sobre el rumor: está claro en el texto que no quiero que eso ocurra. A partir de aquí se puede especular todo lo que se quiera. Espero que se quede en rumor y no se convierta en noticia. Fin", añadió Fábrega.

Con lo que no aseguró que hubiera más claridad sobre a qué se refería exactamente.

Pero Alonso había hablado con Fox Sports sobre su futuro durante el fin de semana, y definitivamente no suena a retirada. "Me gusta la competición, me gusta ser rápido y odio perder", dijo.

"Así que ya ves que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche", se rió Alonso: "Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años, pero cuando te haces mayor conoces tu cuerpo mucho mejor".

Alonso continuó: "Sabes qué entrenamiento hacer, cuándo te sientes cansado, qué cosas evitar, y así es como lo compensas".

Abandonar no está en su mente. "De momento, no. Sé que estoy al final de mi carrera, pero de momento no lo veo así. No tengo una fecha en la que quiera poner fin a mi carrera", dijo Alonso.

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12