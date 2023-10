Rumeurs folles : voici comment Alonso voit son avenir

En Formule 1, les rumeurs vont parfois très vite. Surtout pendant la "silly season", lorsqu'il s'agit de l'avenir des pilotes. Mais celle-ci est en fait déjà terminée. Mais Sergio Pérez fait en sorte que la machine à rumeurs s'emballe, même si les responsables soulignent inlassablement que le Mexicain a un contrat jusqu'à fin 2024.

"Checo a un contrat pour 2024", a déclaré le conseiller en sport automobile Helmut Marko. Post-scriptum : "Et il roulera pour nous".

Après le GP du Mexique, on a pu constater à quel point les choses pouvaient parfois être sauvages. Le célèbre journaliste de F1 Albert Fabrega a écrit sur X : "Je ne veux pas croire la rumeur qu'ils m'ont racontée maintenant dans le paddock. Non !"

Un bel exemple du fonctionnement de la rumeur. Comme Fabrega est espagnol, il ne peut en fait parler que de Fernando Alonso. Donc : Alonso arrête.

Ou alors il remplace Pérez chez Red Bull Racing.

Voilà deux des conclusions sauvages.

"Je voudrais juste dire une chose sur la rumeur : il ressort du texte que je ne veux pas que cela arrive. A partir de là, vous pouvez spéculer autant que vous voulez. J'espère que cela restera une rumeur et ne deviendra pas une nouvelle. Fin", a ajouté Fabrega.

Ce qui n'a pas permis de clarifier ce qu'il voulait dire exactement.

Mais Alonso s'est exprimé ce week-end sur Fox Sports au sujet de son avenir, et cela ne ressemble définitivement pas à une démission. "J'aime la compétition, j'aime être rapide et je déteste perdre", a-t-il déclaré.

"Vous voyez donc qu'il n'est pas très difficile de me motiver dès que je suis dans la voiture", a déclaré Alonso en riant : "Je suis peut-être un peu plus faible maintenant qu'à 20 ans, mais quand on vieillit, on connaît beaucoup mieux son corps".

Alonso poursuit : "Vous savez quel entraînement faire, quand vous vous sentez fatigué, quelles sont les choses à éviter, et vous compensez ainsi".

Il ne pense pas à arrêter. "Pour l'instant, non. Je sais que je suis en fin de carrière, mais pour l'instant, je ne le vois pas comme ça. Je n'ai pas de date à laquelle je veux arrêter ma carrière", a déclaré Alonso.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12