Voci di corridoio: ecco come Alonso vede il suo futuro

In questo momento, la Formula 1 sta mostrando ancora una volta il suo lato completamente folle. Perché Fernando Alonso è oggetto di indiscrezioni selvagge. Per coincidenza, ha parlato del suo futuro in Messico.

In Formula 1, le voci a volte si muovono molto rapidamente. Soprattutto nella stagione delle sciocchezze, quando è in gioco il futuro dei piloti. Ma quella stagione, in realtà, è già finita. Ma Sergio Pérez continua a far girare le voci, anche se i responsabili sottolineano instancabilmente che il messicano ha un contratto fino alla fine del 2024.

"Checo ha un contratto per il 2024", ha dichiarato il consulente per il motorsport Helmut Marko. Aggiunta: "E guiderà per noi".

Quanto le cose possano diventare selvagge è stato dimostrato dopo il GP del Messico. Il noto giornalista di F1 Albert Fabrega ha scritto su X: "Non voglio credere alle voci che mi hanno detto ora nel paddock. No!"

Un bell'esempio di come funzionano le voci di corridoio. Poiché Fabrega è spagnolo, in pratica può solo intendere Fernando Alonso. Ergo: Alonso si dimette.

Oppure sostituisce Pérez alla Red Bull Racing.

Queste sono state due delle conclusioni più azzardate.

"Voglio solo dire una cosa riguardo alle voci: è chiaro dal testo che non voglio che questo accada. Da qui si può speculare quanto si vuole. Spero che rimanga una voce e non diventi una notizia. Fine", ha aggiunto Fabrega.

Con ciò non ha assicurato che ci fosse maggiore chiarezza su cosa intendesse esattamente.

Ma Alonso ha parlato del suo futuro a Fox Sports durante il fine settimana, e non sembra affatto che si tratti di un ritiro. "Mi piace la competizione, mi piace essere veloce e odio perdere", ha detto.

"Quindi non è molto difficile motivarmi una volta che sono in macchina", ha detto Alonso ridendo: "Forse ora sono un po' più debole di quando avevo 20 anni, ma quando si invecchia si conosce molto meglio il proprio corpo".

Alonso ha continuato: "Sai quali allenamenti fare, quando ti senti stanco, quali cose evitare, ed è così che puoi recuperare".

Non ha in mente di smettere. "Al momento, no. So di essere alla fine della mia carriera, ma al momento non la vedo così. Non ho una data in cui voglio chiudere la mia carriera", ha detto Alonso.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12