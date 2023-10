Rumores selvagens: como é que Alonso vê o seu futuro

Na Fórmula 1, os rumores são por vezes muito rápidos. Especialmente na silly season, quando o futuro dos pilotos está em jogo. Mas, na verdade, essa época já terminou. Mas Sergio Pérez mantém o moinho de rumores a fervilhar, apesar de os responsáveis sublinharem incansavelmente que o mexicano tem um contrato até ao final de 2024.

"O Checo tem contrato até 2024", disse o conselheiro de desporto automóvel Helmut Marko. Adenda: "E ele vai pilotar para nós".

O quão selvagem as coisas às vezes podem ficar foi mostrado após o GP do México. O famoso jornalista de F1 Albert Fabrega escreveu no X: "Não quero acreditar no rumor que me contaram agora no paddock. Não!"

Um bom exemplo de como funciona a fábrica de boatos. Como Fabrega é espanhol, basicamente só pode estar a falar de Fernando Alonso. Ergo: Alonso demite-se.

Ou ele substitui Pérez na Red Bull Racing.

Estas foram duas das conclusões mais loucas.

"Só quero dizer uma coisa sobre o rumor: está claro no texto que eu não quero que isso aconteça. A partir daqui, podem especular o que quiserem. Espero que continue a ser um rumor e não se torne numa notícia. Fim", acrescentou Fabrega.

Com isso, ele não garantiu que houvesse mais clareza sobre o que ele queria dizer exatamente.

Mas Alonso tinha falado com a Fox Sports sobre o seu futuro no fim de semana, e definitivamente não soa como uma reforma. "Gosto de competição, gosto de ser rápido e odeio perder", disse ele.

"Por isso, como vêem, não é muito difícil motivar-me quando estou no carro", riu-se Alonso: "Talvez esteja um pouco mais fraco agora do que quando tinha 20 anos, mas quando se envelhece conhece-se muito melhor o corpo".

Alonso continuou: "Sabes que treino fazer, quando te sentes cansado, que coisas deves evitar, e é assim que compensas."

Desistir não está na sua mente. "De momento, não. Sei que estou no fim da minha carreira, mas de momento não o vejo dessa forma. Não tenho uma data para terminar a minha carreira", disse Alonso.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12