Marteau Mercedes : départ du directeur technique Mike Elliott

Depuis qu'il a rejoint McLaren en 2000 en tant qu'aérodynamicien, Elliott a travaillé sans interruption pendant 23 saisons à des postes de direction dans le sport, dont une grande partie chez Mercedes. D'abord en tant que responsable de l'aérodynamique et plus récemment en tant que directeur technique, il a apporté une contribution essentielle aux succès de l'équipe Mercedes de 2012 à 2023.

"Mike a été l'un des piliers des succès de l'équipe au cours des dix dernières années", a déclaré le chef d'équipe Toto Wolff, "et c'est avec des sentiments vraiment mitigés que nous lui disons au revoir. Mike est un technicien très intelligent et un grand joueur d'équipe ; il n'a pas seulement contribué aux victoires, mais aussi à la construction de la culture de notre équipe. Mais d'un autre côté, il est clair qu'il est prêt pour de nouvelles aventures au-delà de Mercedes - je sais donc que c'est aussi la bonne étape pour lui. Il quitte l'équipe avec nos remerciements pour le dévouement, l'engagement et l'expertise qu'il a apportés à l'équipe au cours des onze dernières années - et avec nos meilleurs vœux pour l'avenir".

"Cela a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière de faire partie de cette équipe Mercedes", a déclaré Elliott. "Au cours de mon mandat, j'ai vu l'équipe passer d'un groupe de personnes travaillant ensemble pour gagner des courses à un premier championnat, puis à un record de huit championnats des constructeurs consécutifs. Et je suis fier d'avoir apporté ma contribution à cette évolution".

"Bien que nous n'ayons pas gagné autant de courses que nous l'aurions souhaité au cours des deux dernières saisons, elles nous ont mis à l'épreuve à bien des égards - et nous ont forcés à remettre en question nos hypothèses de base sur la manière dont nous réalisons des performances. Au cours des six derniers mois, j'ai pris plaisir à développer la stratégie technique qui, je l'espère, pourra servir de base au prochain cycle de succès de l'équipe".

Elliott a décidé que c'était le bon moment pour franchir sa prochaine étape au-delà de Mercedes. En commençant par une pause "pour faire une pause et un bilan après 23 ans d'engagement total dans ce sport, puis pour trouver mon prochain défi. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour les fantastiques années passées ensemble et je leur souhaite beaucoup de succès pour les années à venir".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12