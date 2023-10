Martello Mercedes: se ne va il direttore tecnico Mike Elliott

Da quando è entrato in McLaren come aerodinamico nel 2000, Elliott ha lavorato ininterrottamente in posizioni di responsabilità in questo sport per 23 stagioni, gran parte delle quali alla Mercedes. Prima come responsabile dell'aerodinamica e più recentemente come direttore tecnico, ha contribuito in modo significativo ai successi del team Mercedes dal 2012 al 2023.

"Mike è stato uno dei pilastri dei successi della squadra negli ultimi dieci anni", ha dichiarato il Team Principal Toto Wolff, "ed è con sentimenti davvero contrastanti che gli diciamo addio. Mike è un tecnico molto intelligente e un grande giocatore di squadra; ha dato un enorme contributo non solo alle vittorie ma anche alla costruzione della cultura della nostra squadra. D'altro canto, però, è chiaro che è pronto per nuove avventure oltre la Mercedes, quindi so che questa è la mossa giusta anche per lui. Lo lasciamo con i nostri ringraziamenti per la dedizione, l'impegno e l'esperienza che ha portato alla squadra negli ultimi undici anni e con i nostri migliori auguri per il futuro".

"È stato uno dei più grandi privilegi della mia carriera far parte di questo team Mercedes", ha dichiarato Elliott. "Durante il mio periodo ho visto la squadra svilupparsi da un gruppo di persone che lavoravano insieme per vincere le gare, a un primo campionato, a un record di otto campionati costruttori consecutivi. E sono orgoglioso di aver contribuito a questo sviluppo".

"Anche se non abbiamo vinto il numero di gare che avremmo voluto nelle ultime due stagioni, queste ci hanno messo alla prova in molti modi, costringendoci a mettere in discussione le nostre ipotesi fondamentali sulle nostre prestazioni. Negli ultimi sei mesi, mi sono divertito a sviluppare la strategia tecnica che spero possa costituire la base del prossimo ciclo di successi della squadra".

Elliott ha deciso che è il momento giusto per il suo prossimo passo oltre la Mercedes. Inizierà con una pausa "per fare una pausa e un bilancio dopo 23 anni di impegno totale in questo sport, e poi per trovare la mia prossima sfida. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra per i fantastici anni trascorsi insieme e augurare loro ogni successo per gli anni a venire".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12