O martelo da Mercedes: sai o diretor técnico Mike Elliott

por Rob La Salle - Automatic translation from German

Desde que entrou para a McLaren como aerodinamicista em 2000, Elliott trabalhou continuamente em posições de topo no desporto durante 23 épocas, grande parte das quais na Mercedes. Primeiro como Chefe de Aerodinâmica e mais recentemente como Diretor Técnico, contribuiu significativamente para os êxitos da equipa Mercedes de 2012 a 2023.

"O Mike tem sido um dos pilares dos sucessos da equipa nos últimos dez anos", afirmou o Diretor da Equipa, Toto Wolff, "e é com sentimentos muito contraditórios que nos despedimos dele. O Mike é um técnico muito inteligente e um grande jogador de equipa; deu um enorme contributo não só para as vitórias, mas também para a construção da cultura da nossa equipa. Mas, por outro lado, é evidente que ele está pronto para novas aventuras para além da Mercedes - por isso, sei que esta é a decisão certa para ele também. Ele parte com os nossos agradecimentos pela dedicação, empenho e experiência que trouxe à equipa nos últimos onze anos - e os nossos melhores desejos para o futuro."

"Foi um dos maiores privilégios da minha carreira fazer parte desta equipa Mercedes", disse Elliott. "Durante o meu tempo, vi a equipa evoluir de um grupo de pessoas a trabalhar em conjunto para ganhar corridas, para um primeiro campeonato, para um recorde de oito campeonatos de construtores consecutivos. E orgulho-me de ter contribuído para essa evolução."

"Apesar de não termos ganho tantas corridas como gostaríamos nas duas últimas épocas, estas testaram-nos de muitas formas - e obrigaram-nos a questionar os nossos pressupostos fundamentais sobre o nosso desempenho. Nos últimos seis meses, gostei de desenvolver a estratégia técnica que espero que possa constituir a base do próximo ciclo de sucesso da equipa."

Elliott decidiu que agora é a altura certa para o seu próximo passo para além da Mercedes. Começando por uma pausa "para fazer uma pausa e fazer um balanço após 23 anos de dedicação total ao desporto, e depois para encontrar o meu próximo desafio. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipa pelos anos fantásticos que passámos juntos e desejar-lhes todo o sucesso nos próximos anos."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12