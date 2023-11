Nico Hülkenberg en Brasil: Sensación en el Williams

Muchos aficionados a la Fórmula 1 no daban crédito a lo que veían el 6 de noviembre de 2010 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos/São Paulo: en las condiciones más difíciles, el joven piloto de Williams Nico Hülkenberg hizo un tiempo magnífico tras otro... ¡y al final se hizo con la pole de forma sensacional!

La ironía de la historia del automovilismo: doce años más tarde, el actual compañero de equipo de Nico en Haas, Kevin Magnussen, logró un golpe comparable, también su primera pole position en Brasil.

Nico Hülkenberg, que ahora tiene 36 años y 200 carreras en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 a sus espaldas, dice: "Recuerdo muy bien esta clasificación. Había estado lloviendo, pero ahora la pista empezó a secarse. Las condiciones eran traicioneras, pero me sentí cómodo".

"Cuando empezó la Q3, me atreví a cambiar de los intermedios con dibujo a los slicks. La pista todavía estaba entre húmeda y mojada en algunos sitios, tenía que ir con mucho cuidado. Pero dimos en el clavo y conseguimos la mejor posición en parrilla".



En la carrera, Hülkenberg perdió el primer puesto nada más empezar porque las ruedas giraban demasiado. Al final, Nico terminó en un lugar que reflejaba la verdadera competitividad de Williams: octavo. Hülkenberg terminó 14º en el WRC con siete top ten, destacando el sexto puesto en Hungría en las carreras.



"Me encantó Interlagos desde el primer momento: Hay algo en la energía de São Paulo y la pista permite un buen ritmo. Al igual que el Red Bull Ring, no tiene muchas curvas, pero tienen ritmo".



Por quinta vez esta temporada, la carrera también se disputará en formato sprint. Nico comenta: "Son fines de semana muy intensos, por no decir agitados. Con sólo una hora de entrenamientos antes de entrar ya en los últimos entrenamientos para el Gran Premio, la preparación se ve truncada."



"Estoy un poco indeciso sobre el sprint. Entiendo que después de una sola sesión de entrenamientos libres, es más emocionante tener stints en los que cada vez hay algo en juego: la quali del GP, luego la quali y el sprint del sábado, y luego la carrera del Campeonato del Mundo el domingo. Por otro lado, soy de los que les gusta trabajar con el coche, así que 60 minutos de entrenamientos es poco".



También tenemos la tercera carrera en tres fines de semana: Austin en Texas, Ciudad de México y ahora São Paulo. "Para mí como piloto no es un problema, tengo tiempo suficiente para recuperarme entre carreras. Pero para el equipo de carreras es bastante exigente".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12