Nico Hülkenberg au Brésil : sensation au volant de la Williams

Ce 6 novembre 2010, de nombreux fans de Formule 1 n'en croyaient pas leurs yeux à l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos/São Paulo : dans des conditions extrêmement difficiles, le jeune pilote Williams Nico Hülkenberg a enchaîné les temps grandioses - et a fini par décrocher la pole position de manière sensationnelle !

Ironie de l'histoire du sport automobile : douze ans plus tard, l'actuel compagnon d'écurie Haas de Nico, Kevin Magnussen, a réussi un coup comparable, également sa première pole position au Brésil.

Nico Hülkenberg, qui a aujourd'hui 36 ans et 200 courses de championnat du monde de Formule 1 à son actif, raconte : "Je me souviens très bien de cette séance de qualification. Il avait plu, mais la piste commençait à sécher. Les conditions étaient piégeuses, mais je me sentais bien".

"Lorsque la Q3 a commencé, j'ai osé passer des intermédiaires profilés aux slicks. La piste était encore humide, voire mouillée à certains endroits, et j'ai dû faire preuve d'une vigilance infernale. Mais nous avons enfoncé le clou et avons pu décrocher la meilleure place sur la grille de départ".



En course, Hülkenberg a perdu la première place dès le départ à cause d'un patinage trop important des roues. Finalement, Nico a terminé à une place qui reflétait la véritable compétitivité de Williams - huitième. Hülkenberg a terminé 14e du championnat du monde avec sept places dans le top 10, le point fort de la course étant la 6e place en Hongrie.



"J'ai aimé Interlagos dès le premier instant : L'énergie de la ville de São Paulo a tout simplement quelque chose pour elle et la piste permet un beau rythme. Comme le Red Bull Ring, il n'a pas beaucoup de virages, mais ils sont très intéressants".



De plus, pour la cinquième fois cette saison, les courses se dérouleront en format sprint. Nico explique : "Ce sont des week-ends très intenses, pour ne pas dire frénétiques. Avec seulement une heure d'entraînement avant de passer déjà à l'entraînement final pour le Grand Prix, la préparation est tronquée".



"En ce qui concerne le sprint, je suis un peu tiraillé. Je comprends qu'il est plus excitant d'avoir à chaque fois des engagements avec un enjeu après un seul entraînement libre - qualification GP, puis qualification sprint et sprint le samedi, course de championnat du monde le dimanche. D'un autre côté, je suis quelqu'un qui aime travailler avec sa voiture, alors 60 minutes d'entraînement, c'est déjà un peu maigre".



Nous avons également la troisième course en trois week-ends - Austin au Texas, Mexico et maintenant São Paulo. "Pour moi, en tant que pilote, ce n'est pas un problème, j'ai suffisamment de temps pour récupérer entre les courses. Mais pour l'équipe de course, c'est déjà très exigeant".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12