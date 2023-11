Nico Hülkenberg in Brasile: sensazione in Williams

Molti appassionati di Formula 1 non potevano credere ai loro occhi il 6 novembre 2010 all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos/São Paulo: nelle condizioni più difficili, il giovane pilota della Williams Nico Hülkenberg ha fatto un tempo magnifico dopo l'altro e alla fine ha conquistato clamorosamente la pole position!

Ironia della storia del motorsport: dodici anni dopo, l'attuale compagno di squadra di Nico alla Haas, Kevin Magnussen, ha messo a segno un colpo paragonabile, conquistando la sua prima pole position in Brasile.

Nico Hülkenberg, che oggi ha 36 anni e 200 gare nel Campionato del Mondo di Formula 1, dice: "Ricordo molto bene questa qualifica. Aveva piovuto, ma ora la pista cominciava ad asciugarsi. Le condizioni erano insidiose, ma mi sentivo a mio agio".

"Quando è iniziata la Q3, ho osato passare dalle intermedie con battistrada alle slick. La pista era ancora umida o bagnata in alcuni punti, ho dovuto fare molta attenzione. Ma abbiamo fatto centro e siamo riusciti a ottenere la migliore posizione in griglia".



In gara, Hülkenberg ha perso la prima posizione subito dopo la partenza perché le ruote giravano troppo. Alla fine, Nico ha concluso in un posto che rifletteva la vera competitività della Williams: ottavo. Hülkenberg ha concluso il WRC al 14° posto con sette piazzamenti nella top ten, di cui il più importante è stato il sesto posto in Ungheria.



"Ho amato Interlagos fin dal primo momento: C'è qualcosa nell'energia di San Paolo e la pista permette un buon ritmo. Simile al Red Bull Ring, non ha molte curve, ma ha un buon ritmo".



Per la quinta volta in questa stagione, la gara si svolgerà anche in formato sprint. Nico dice: "Questi sono weekend molto intensi, per non dire frenetici. Con una sola ora di prove prima di arrivare alle prove finali del Gran Premio, la preparazione è ridotta al minimo".



"Sono un po' combattuto per quanto riguarda lo sprint. Capisco che dopo una sola sessione di prove libere sia più eccitante avere degli stint in cui ogni volta c'è in gioco qualcosa - qualifiche del GP, poi qualifiche e sprint del sabato, poi la gara del Campionato del Mondo la domenica. D'altra parte, sono uno a cui piace lavorare con la macchina, quindi 60 minuti di prove sono un po' pochi".



Abbiamo anche la terza gara in tre fine settimana: Austin in Texas, Città del Messico e ora San Paolo. "Per me come pilota non è un problema, ho abbastanza tempo per recuperare tra una gara e l'altra. Ma per la squadra corse è piuttosto impegnativo".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12