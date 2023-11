Nico Hülkenberg no Brasil: Sensação na Williams

Há quase 13 anos, Nico Hülkenberg, então com 23 anos, teve um desempenho fenomenal no Brasil: pole position com o Williams, à frente de Sebastian Vettel e Mark Webber (ambos da Red Bull Racing).

Muitos fãs da Fórmula 1 não podiam acreditar no que viam no dia 6 de novembro de 2010 no Autódromo José Carlos Pace em Interlagos/São Paulo: nas condições mais difíceis, o jovem piloto da Williams Nico Hülkenberg fez um tempo magnífico atrás do outro - e no final conquistou a pole position de forma sensacional!

A ironia da história do desporto automóvel: Doze anos mais tarde, o atual companheiro de equipa de Nico na Haas, Kevin Magnussen, conseguiu um feito comparável, também a sua primeira pole position no Brasil.

Nico Hülkenberg, que tem agora 36 anos e 200 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no seu currículo, diz: "Lembro-me muito bem desta qualificação. Tinha estado a chover, mas agora a pista começou a secar. As condições eram traiçoeiras, mas senti-me confortável".

"Quando a Q3 começou, atrevi-me a mudar dos intermédios com piso para os slicks. A pista ainda estava húmida ou molhada em certos sítios, tive de ter muito cuidado. Mas acertámos em cheio e conseguimos a melhor posição na grelha."



Na corrida, Hülkenberg perdeu o primeiro lugar logo após a partida porque as rodas estavam a girar demasiado. No final, Nico terminou num lugar que reflecte a verdadeira competitividade da Williams - oitavo. Hülkenberg terminou em 14º lugar no WRC, com sete resultados entre os dez primeiros, com destaque para o sexto lugar na Hungria nas corridas.



"Adorei Interlagos desde o primeiro momento: Há algo na energia de São Paulo e a pista permite um bom ritmo. Semelhante ao Red Bull Ring, não tem muitas curvas, mas eles têm tudo para dar certo."



Pela quinta vez nesta temporada, a corrida também será disputada num formato de sprint. Nico diz: "Estes são fins-de-semana muito intensos, para não dizer agitados. Com apenas uma hora de treinos antes do último treino para o Grande Prémio, a preparação é truncada."



"Estou um pouco dividido em relação ao sprint. Compreendo que, depois de apenas uma sessão de treinos livres, é mais emocionante ter sessões em que está sempre algo em jogo - qualificação para o GP, depois qualificação para o sprint e sprint no sábado e depois a corrida do Campeonato do Mundo no domingo. Por outro lado, sou uma pessoa que gosta de trabalhar com o seu carro, por isso 60 minutos de treinos são um pouco magros".



Temos também a terceira corrida em três fins-de-semana - Austin no Texas, Cidade do México e agora São Paulo. "Para mim, como piloto, não é um problema, tenho tempo suficiente para recuperar entre as corridas. Mas para a equipa de corrida é bastante exigente."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12