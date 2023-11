GP de Brasil en TV: Sprint silencia a Verstappen

Max Verstappen mostró una primicia en la Fórmula 1 en Qatar el 7 de octubre de 2023: se convirtió en el primer campeón del mundo de Fórmula 1 en asegurar su título en un sprint el sábado. En aquel momento, el tercer puesto por detrás de los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris fue suficiente para que el holandés se alzara con su tercer título.

Menos de un mes después, la Fórmula 1 corre en el polémico formato por duodécima vez en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos/São Paulo.

Max Verstappen no ha cambiado de opinión al respecto: "Simplemente, el procedimiento clásico me parece más emocionante como piloto. Porque puedo sacar mucho más del coche en la clasificación del sábado si he podido afinar la puesta a punto en tres sesiones de entrenamientos previas."

"Entrar en la calificación del GP después de una sola sesión de entrenamientos, como aquí en el formato sprint, me parece insatisfactorio como piloto de carreras. Además, los aficionados ya saben después del sprint qué esperar del Gran Premio. Porque las tendencias ya se pueden ver a corto plazo. Para mí, eso reduce la tensión y la emoción".



"Con el procedimiento clásico, la mayoría de los aficionados no saben lo rápidos que han sido los distintos pilotos en la carrera de resistencia. Ven el resultado en los entrenamientos finales, pero luego un piloto puede recuperar terreno o simplemente perderlo en la carrera del Campeonato del Mundo. No tienes todo eso en un sprint".



La estrella de Red Bull Racing es, sin embargo, el sprinter más laureado: Ha ganado la mitad de todas las poles de sprint y las carreras cortas, seis poles, seis victorias.





En la pole para el sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakú 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Todos los ganadores del Sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12