Le GP du Brésil à la télé : Verstappen, le moulin à sprint

Max Verstappen a réalisé une première en Formule 1 le 7 octobre 2023 au Qatar : il est devenu le premier champion du monde de Formule 1 à assurer son titre lors d'un samedi de sprint. Il avait alors suffi au Néerlandais de se classer troisième derrière les pilotes McLaren Oscar Piastri et Lando Norris pour conquérir son troisième titre.

Moins d'un mois plus tard, la Formule 1 se déroule déjà pour la douzième fois dans le format controversé de l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos/São Paulo.

Max Verstappen n'a pas changé d'avis à ce sujet : "En tant que pilote, je trouve le déroulement classique tout simplement plus passionnant. Car je peux tirer beaucoup plus de la voiture lors des qualifications du samedi si j'ai pu auparavant affiner les réglages au cours de trois entraînements".

"Aller en qualifications GP après seulement un entraînement, comme ici avec le format sprint, je trouve cela insatisfaisant en tant que pilote de course. De plus, les fans savent déjà après le sprint à quoi s'attendre en Grand Prix. En effet, les tendances sont déjà visibles dans la course courte. Pour moi, cela réduit le suspense et l'excitation".



"Avec le déroulement classique, la plupart des fans ne savent pas à quelle vitesse les différents pilotes ont été dans la course continue. Ils voient le résultat lors des essais finaux, mais ensuite un pilote peut gagner ou perdre du terrain lors de la course WM. Lors d'un sprint, tu n'as pas tout cela".



La star de Red Bull Racing est pourtant le sprinter le plus performant : Il a remporté la moitié des pole positions de sprint et des courses courtes, six pole positions, six victoires.





En pole pour le sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Pour savoir comment l'action évolue sur le circuit, le mieux est de consulter notre ticker en direct ; pour cela, nous avons comme toujours résumé pour vous les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, SRF et ORF.





Le GP du Brésil à la télévision

Vendredi 3 novembre

06h00 : Sky Sport F1 - Sprint USA 2023 rediffusion

07h00 : Sky Sport F1 - Course 2022 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Course 1986 au Brésil

11h45 : Sky Sport F1 - Course 1988 au Brésil

12h30 : Sky Sport F1 - Course 1989 au Brésil

13h45 : Sky Sport F1 - GP Confidential

14h15 : Sky Sport F1 - Warm up : le spécial sport automobile

14.30 heures : Sky Sport F1 - Conférence de presse des pilotes

14h55 : ServusTV - Début de la couverture des essais libres

15h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des essais libres

15h30 : Essais libres

17h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

18h00 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

18h30 : ServusTV - Début de la couverture des qualifications du GP

18h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications du GP

19.00 heures : Qualifications GP

20h00 : ServusTV - Analyse des qualifications du GP

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

22.30 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP



Samedi 4 novembre

06.00 heures : Sky Sport F1 - GP Confidential

06h30 : Sky Sport F1 - Course 2003 au Brésil

08h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

08h55 : Sky Sport F1 - Course 2008 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

12h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

12h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

12h55 : Sky Sport F1 - Course 1994 au Brésil

14h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications sprint

14h45 : ServusTV - Début de la couverture des qualifications du sprint

14h55 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications du sprint

15h00 : Qualification du sprint

15h45 : ServusTV - Analyse des qualifications du sprint

16h15 : Sky Sport F1 - Legends of F1 - Ayrton Senna

17h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

17h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

18h15 : ServusTV - Début de la couverture du sprint

18h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du sprint

19h15 : SRF 2 - Début de la couverture du sprint

19.30 heures : Sprint

20h00 : ServusTV - Analyse du sprint

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse Sprint

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du sprint

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du sprint



Dimanche 5 novembre

06h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

06h55 : Sky Sport F1 - Course 2008 au Brésil

09h00 : Sky Sport F1 - Course 2006 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

12.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

14h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

15h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

16h00 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

16h00 : ServusTV - Rapports préliminaires du Grand Prix

16.30 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

17h20 : SRF Info - Rapports préliminaires sur leGrand Prix

17h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : SRF Info - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : Grand Prix du Brésil (71 tours)

19h40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

19h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

21h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

21h30 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

22h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : N. Lauda / Estoril 1984

22h10 : Sky Sport F1 - Greatest Races : D. Coulthard / France 2000

22h20 : Sky Sport F1 - Greatest Races : G. Berger / Allemagne 1994

22.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des courses

00h00 : ORF 1 - Motorhome





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12