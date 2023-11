Il GP del Brasile in TV: Le volate mettono a tacere Verstappen

Interlagos 2023: Il formato sprint sarà usato per la dodicesima volta in Formula 1. Max Verstappen, tra tutti, è il pilota di maggior successo in volata: sei pole position, sei vittorie.

Max Verstappen ha mostrato una prima volta in Formula 1 in Qatar il 7 ottobre 2023: è diventato il primo campione del mondo di Formula 1 ad assicurarsi il titolo in un sabato di volata. All'epoca, il terzo posto dietro ai piloti McLaren Oscar Piastri e Lando Norris fu sufficiente all'olandese per conquistare il suo terzo titolo.

Meno di un mese dopo, la Formula 1 gareggia per la dodicesima volta nel controverso formato all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos/São Paulo.

Max Verstappen non ha cambiato idea: "Trovo semplicemente che la procedura classica sia più eccitante come pilota. Perché posso ottenere molto di più dalla macchina nelle qualifiche di sabato se ho potuto affinare l'assetto nelle tre sessioni di prove precedenti".

"Entrare nelle qualifiche del GP dopo una sola sessione di prove, come qui nel formato sprint, lo trovo insoddisfacente come pilota. Inoltre, i tifosi sanno già dopo lo sprint cosa aspettarsi nel Gran Premio. Perché le tendenze si vedono già nel breve periodo. Per me, questo riduce la tensione e l'eccitazione".



"Con la procedura classica, la maggior parte dei tifosi non sa quanto siano stati veloci i vari piloti nella gara di durata. Vedono il risultato nelle prove finali, ma poi un pilota può recuperare terreno o perderlo nella prova del Campionato del Mondo. In uno sprint non c'è tutto questo".



Il campione della Red Bull Racing è comunque il velocista di maggior successo: Ha conquistato la metà delle pole position in volata e delle gare brevi, sei pole e sei vittorie.





In pole per lo sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Tutti i vincitori dello Sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Il modo migliore per scoprire come si sviluppa l'azione in pista è il nostro live ticker; inoltre, come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





Il GP del Brasile in TV

Venerdì 3 novembre

06.00: Sky Sport F1 - Sprint USA 2023 in replica

07.00: Sky Sport F1 - Gara 2022 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Gara 1986 in Brasile

11.45: Sky Sport F1 - Gara 1988 in Brasile

12.30: Sky Sport F1 - Gara 1989 in Brasile

13.45: Sky Sport F1 - GP Confidential

14.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

14.55: ServusTV - Inizio delle prove libere

15.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

15.30: Prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

18.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

18.30: ServusTV - Inizio copertura qualifiche GP

18.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche GP

19.00: Qualifiche GP

20.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche del GP

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

21.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

23.00: Sky Sport F1 - Repliche delle qualifiche del GP



Sabato 4 novembre

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 - Gara 2003 in Brasile

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

12.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

12.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

12.55: Sky Sport F1 - Gara 1994 in Brasile

14.45: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche sprint

14.45: ServusTV - Inizio delle qualifiche sprint

14.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche sprint

15.00: Qualifiche Sprint

15.45: ServusTV - Analisi delle qualifiche sprint

16.15: Sky Sport F1 - Leggende della F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

17.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

18.15: ServusTV - Inizio copertura Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura sprint

19.15: SRF 2 - Inizio copertura sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Analisi della volata

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

23.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint



Domenica 5 novembre

06.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

06.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2006 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

12.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

14.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

16.00: ServusTV - Le anticipazioni sul Gran Premio

16.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni sul Gran Premio

17.20: SRF Info - Le anticipazioni sul Gran Premio

17.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: SRF Info - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: Gran Premio del Brasile (71 giri)

19.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

19.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

22.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Le gare più belle: D. Coulthard / Francia 2000

22.20: Sky Sport F1 - Le gare più belle: G. Berger / Germania 1994

22.30: Sky Sport F1 - Ripetizione della gara

00.00: ORF 1 - Motorhome





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12