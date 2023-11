GP do Brasil na TV: Sprint abafa Verstappen

Max Verstappen mostrou uma novidade na Fórmula 1 no Qatar, em 7 de outubro de 2023: tornou-se o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 a garantir o título num sábado de sprint. Na altura, o terceiro lugar, atrás dos pilotos da McLaren Oscar Piastri e Lando Norris, foi suficiente para o holandês conquistar o seu terceiro título.

Menos de um mês depois, a Fórmula 1 corre no polémico formato pela décima segunda vez no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos/São Paulo.

Max Verstappen não mudou de opinião sobre o assunto: "Eu simplesmente acho o procedimento clássico mais emocionante como piloto. Porque posso tirar muito mais partido do carro na qualificação de sábado se tiver sido capaz de afinar a afinação em três sessões de treinos antes".

"Ir para a qualificação do GP depois de apenas uma sessão de treinos, como aqui no formato sprint, é insatisfatório para mim como piloto de corridas. Além disso, os fãs já sabem, após o sprint, o que esperar do Grande Prémio. Porque as tendências já podem ser vistas a curto prazo. Para mim, isso reduz a tensão e a emoção".



"Com o procedimento clássico, a maioria dos fãs não sabe quão rápido os diferentes pilotos foram na corrida de resistência. Vêem o resultado no treino final, mas depois um piloto pode recuperar ou perder terreno na corrida do Campeonato do Mundo. Não há nada disso num sprint".



A estrela da Red Bull Racing é, no entanto, o sprinter mais bem sucedido: Ganhou metade de todas as pole positions de sprint e das corridas curtas, seis poles, seis vitórias.





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Todos os vencedores de Sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



A melhor forma de saber como se desenrola a ação na pista de corrida é através do nosso live ticker; além disso, como sempre, resumimos para si as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, SRF e ORF.





GP do Brasil na TV

Sexta-feira, 3 de novembro

06h00: Sky Sport F1 - Repetição da Sprint USA 2023

07h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2022 no Brasil

11h00: Sky Sport F1 - Corrida de 1986 no Brasil

11h45: Sky Sport F1 - Corrida de 1988 no Brasil

12.30: Sky Sport F1 - Corrida de 1989 no Brasil

13h45: Sky Sport F1 - GP Confidencial

14h15: Sky Sport F1 - Warm up: O Especial Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos pilotos

14.55: ServusTV - Início da cobertura dos treinos livres

15.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura dos treinos livres

15.30: Treinos livres

17.00: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos directores de equipa

18.00: Sky Sport F1 - 4 minutos em novembro - O final da temporada de Fórmula 1 de 2008

18.30: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o GP

18.45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação para o GP

19.00: Qualificação do GP

20.00: ServusTV - Análise da qualificação do GP

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

21.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP



Sábado, 4 de novembro

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidencial

06.30: Sky Sport F1 - Corrida 2003 no Brasil

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Corrida de 2008 no Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação para o GP

12h30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

12h45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

12h55: Sky Sport F1 - Corrida de 1994 no Brasil

14h45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação de Sprint

14.45: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para a corrida de Sprint

14.55: SRF 2 - Início da Cobertura da Qualificação Sprint

15.00: Qualificação Sprint

15.45: ServusTV - Análise da Qualificação Sprint

16.15: Sky Sport F1 - Lendas da F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

17h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

18.15: ServusTV - Início da cobertura do Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Sprint

19.15: SRF 2 - Início da cobertura do Sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Análise do Sprint

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa do Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint



Domingo, 5 de novembro

06h45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos de Brilhantismo - Aryton Senna

06h55: Sky Sport F1 - Corrida 2008 no Brasil

09.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2006 no Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

12h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

14.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

16.00: ServusTV - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

16.30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

17.20: SRF Info - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

17.55h: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

18.00: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

18.00: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

18h00: Grande Prémio do Brasil (71 voltas)

19.40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

19.45: Sky Sport F1 - Análise e Entrevistas

20.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Corrida

21.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 Minutos em novembro - O Final da Temporada de Fórmula 1 de 2008

22.00: Sky Sport F1 - As melhores corridas: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - As Maiores Corridas: D. Coulthard / França 2000

22.20: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: G. Berger / Alemanha 1994

22.30: Sky Sport F1 - Repetição da Corrida

00.00 hrs: ORF 1 - Autocaravana





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12