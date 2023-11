Crash de Kevin Magnussen au Mexique : Cause trouvée

Le Grand Prix du Mexique a dû être interrompu après un grave crash de Kevin Magnussen. Heureusement, le Danois n'a pas été blessé. L'écurie Haas a maintenant expliqué la cause de l'accident.

Mauvais accident pour le routinier des GP Kevin Magnussen : Au 32e tour du Grand Prix du Mexique, il est sorti de la piste avec sa voiture de course Haas et a percuté violemment les barrières TecPro. Le Danois de 31 ans n'a pas été blessé. La course a dû être interrompue.

A première vue, il s'agissait d'une rupture de la suspension arrière gauche. Entre-temps, la cause de l'accident a été établie, car le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, a déclaré : "Une surchauffe du frein a entraîné une défaillance de la suspension".

Magnussen avait été averti à plusieurs reprises par radio de la surchauffe des freins, un problème chronique en course à 2400 mètres d'altitude. Steiner : "Kevin a été impliqué dans un duel avec Logan Sargeant, ce qui a provoqué une surchauffe des freins".

La chaleur du frein a ensuite affaibli la barre d'accouplement en composite à l'arrière gauche. Peu avant l'accident, Magnussen a signalé à la radio que le frein arrière gauche ne fonctionnait pas correctement.

Après que la voiture de Magnussen soit sortie de la piste, un bref incendie s'est déclaré au niveau du frein, qui a été rapidement éteint.



Steiner poursuit : "Le frein est de toute façon toujours en butée au Mexique. Sur la voiture de Nico Hülkenberg, tout était ok".



La voiture de Magnussen a été sérieusement endommagée. Haas a-t-elle suffisamment de pièces de rechange pour le prochain week-end du GP du Brésil ? Steiner : "Ce n'est pas idéal, mais oui".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12