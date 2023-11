Incidente in Messico, Kevin Magnussen: Trovata la causa

Brutto incidente per il veterano del GP Kevin Magnussen: Al 32° giro del Gran Premio del Messico, è uscito di pista con la sua Haas e ha sbattuto violentemente contro le barriere TecPro. Il 31enne danese è rimasto illeso. La gara è stata interrotta.

A prima vista, sembrava la rottura della sospensione posteriore sinistra. Nel frattempo, la causa dell'incidente è stata determinata, come afferma il boss del team Haas Günther Steiner: "Un surriscaldamento dei freni ha portato alla rottura della sospensione".

Magnussen era stato avvertito più volte via radio del surriscaldamento dei freni, un problema cronico quando si corre a 2400 metri di altitudine. Steiner: "Kevin è stato coinvolto in un duello con Logan Sargeant e i freni si sono surriscaldati".

Il calore dei freni ha indebolito la barra in materiale composito della parte posteriore sinistra. Poco prima dell'incidente, Magnussen ha comunicato via radio che il freno posteriore sinistro non faceva presa in modo corretto.

Dopo l'uscita di pista della vettura di Magnussen, si è verificato un breve incendio del freno, che è stato rapidamente spento.



Steiner ha continuato: "In Messico i freni vanno sempre a fuoco. Sulla vettura di Nico Hülkenberg è andato tutto bene".



La vettura di Magnussen è stata gravemente danneggiata. La Haas ha abbastanza ricambi per il prossimo weekend del GP del Brasile? Steiner: "Non è l'ideale, ma sì".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12