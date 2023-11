Jenson Button a Sergio Pérez: ¿Qué debe hacer?

El piloto de Red Bull Racing, Sergio Pérez, soñaba con ganar su GP de casa, México, pero ya en la primera curva se produjo un choque con el Ferrari de Charles Leclerc, el monegasco pudo continuar y acabó tercero, Pérez tuvo que retirarse.

Después, "Checo" Pérez dijo: "Pude frenar el último por fuera y realmente creía que podía tomar la delantera aquí. Mirando hacia atrás, uno siempre es el superinteligente, y si pudiera decidirlo de nuevo, probablemente levantaría el pie del acelerador y lo intentaría de nuevo contra Charles más adelante."

"Pero soy un corredor, la diferencia estaba ahí y delante de tu propio público no quieres echarte atrás, quieres tomar la delantera. En ese momento, sólo pensaba en ganar".

Charles Leclerc fue abucheado por los enfurecidos seguidores de Pérez en la ceremonia del podio y dijo: "Estaba atrapado en el interior, y en algún momento Checo tiene que ceder. Siento mucho que Pérez tuviera que retirarse, pero me quedé sin espacio. Es un incidente de carrera y no estoy contento de cómo se produjo".



El campeón del mundo de Fórmula Uno Jenson Button (43), compañero de establo de Pérez en McLaren en 2013, sale en defensa del mexicano: "¿Qué se supone que tiene que hacer? Es el clásico caso en la primera curva cuando hay compactación porque unos pilotos salieron bien y otros no. Checo ni siquiera podía haber soltado el acelerador porque venían otros coches por detrás. Si Pérez se hubiera echado atrás de verdad, otros por el interior derecho le habrían atacado inmediatamente. Eso también podría haber sido muy llamativo".



"Tres coches en un lugar donde dos pueden pasar por la curva por los pelos, eso no es posible. Y Charles Leclerc se quedó sin espacio en el medio. Estoy convencido de que Checo pensaba que Leclerc tenía espacio suficiente, si no, no lo habría intentado de esa manera".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12