Jenson Button à Sergio Pérez : "Que doit-il faire ?

Le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez rêvait de remporter son GP du Mexique à domicile, mais dès le premier virage, une collision s'est produite avec la Ferrari de Charles Leclerc, le Monégasque a pu continuer et a finalement terminé troisième, Pérez a dû abandonner.

Ensuite, "Checo" Pérez a déclaré : "J'ai pu freiner le plus tard sur le côté extérieur et j'ai vraiment cru que je pouvais prendre la tête ici. Rétrospectivement, tu es toujours le super malin, et si je pouvais décider à nouveau, je pense que je lâcherais l'accélérateur et que je réessaierais plus tard contre Charles".

"Mais je suis un coureur, l'écart était là, et devant ton propre public, tu ne veux pas reculer, tu veux prendre la tête. A ce moment-là, je ne pensais qu'à la victoire".

Charles Leclerc a été hué par des fans de Pérez en colère lors de la cérémonie de remise des prix et a déclaré : "J'étais coincé à l'intérieur, et à un moment donné, Checo doit bien céder. Je suis vraiment désolé que Pérez ait dû abandonner, mais je n'avais plus de place. C'est un incident de course, et je ne suis pas content de la façon dont cela s'est passé".



Le champion du monde de Formule 1 Jenson Button (43 ans), compagnon d'écurie de Pérez chez McLaren en 2013, prend la défense du Mexicain : "Que doit-il faire ? C'est le cas classique dans le premier virage, quand il y a un tassement parce que certains pilotes sont bien partis et d'autres pas. Checo n'aurait même pas pu lâcher l'accélérateur, car d'autres voitures arrivaient derrière. Si Pérez avait vraiment reculé, d'autres l'auraient immédiatement attaqué sur le côté intérieur droit. Cela aurait aussi pu lui coûter les yeux de la tête".



"Trois voitures à un endroit où deux peuvent difficilement passer le virage, ce n'est tout simplement pas possible. Et Charles Leclerc a manqué de place au milieu. Je suis convaincu que Checo pensait que Leclerc avait suffisamment d'espace, sinon il n'aurait pas tenté sa chance de cette manière".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12