Jenson Button a Sergio Pérez: cosa deve fare?

Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez sognava di vincere il suo GP di casa in Messico, ma già alla prima curva c'è stata una collisione con la Ferrari di Charles Leclerc; il monegasco è riuscito a proseguire ed è finito terzo, Pérez ha dovuto ritirarsi.

In seguito, "Checo" Pérez ha dichiarato: "Sono riuscito a frenare l'ultimo all'esterno e credevo davvero di poter prendere il comando qui. Guardando indietro, sei sempre quello super intelligente e se potessi decidere di nuovo, probabilmente toglierei il piede dall'acceleratore e riproverei contro Charles più tardi".

"Ma io sono un corridore, il distacco c'era e davanti al tuo pubblico non vuoi tirarti indietro, vuoi prendere il comando. In quel momento pensavo solo a vincere".

Charles Leclerc è stato fischiato dai tifosi arrabbiati di Pérez durante la cerimonia del podio e ha detto: "Ero intrappolato all'interno, e a un certo punto Checo deve cedere. Mi dispiace molto che Pérez si sia dovuto ritirare, ma non avevo più spazio. È un incidente di gara e non sono contento di come è andata a finire".



Il campione del mondo di Formula 1 Jenson Button (43), compagno di scuderia di Pérez alla McLaren nel 2013, si schiera in difesa del messicano: "Cosa avrebbe dovuto fare? È il classico caso della prima curva quando c'è compattamento perché alcuni piloti sono partiti bene e altri no. Checo non avrebbe potuto nemmeno lasciare il gas perché c'erano altre macchine che arrivavano dietro. Se Pérez si fosse davvero tirato indietro, gli altri all'interno della destra lo avrebbero attaccato immediatamente. Anche questo avrebbe potuto essere un vero e proprio colpo d'occhio".



"Tre auto in un punto in cui due possono percorrere la curva con il fiatone, non è possibile. E Charles Leclerc ha finito lo spazio nel mezzo. Sono convinto che Checo pensasse che Leclerc avesse abbastanza spazio, altrimenti non avrebbe provato in quel modo".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12