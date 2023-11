51e victoire en GP pour Max Verstappen : Un bilan époustouflant

Grâce à sa victoire au Mexique, le Néerlandais Max Verstappen a rattrapé la légende française de la course automobile Alain Prost. Nous vous disons ce que vaut son succès par rapport aux autres grands noms de la Formule 1.

51e victoire de Max Verstappen en Grand Prix : Avec sa victoire au Mexique, le Néerlandais a rattrapé le Français Alain Prost au palmarès éternel. Seuls Sebastian Vettel (53 victoires), Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103) le devancent.

Les fans de Formule 1 ne cessent de se plaindre : les statistiques sont faussées parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de courses de championnat du monde qu'auparavant. Le championnat du monde 2023 se compose de 22 courses, contre 19 en 2010, 17 en 2000 et seulement 16 en 1990, le championnat du monde de Formule 1 comptait 14 courses en 1980, 13 en 1970, 10 en 1960 et 7 en 1950.

Comment peut-on donc comparer les succès de Verstappen aujourd'hui à ceux de Fangio dans les années 1950 ? Avec ceux de Clark dans les années 1960 et de Senna dans les années 1980 ?

C'est très simple : en regardant le nombre de victoires d'un pilote par rapport à ses engagements. Voici le top 10 des victoires, puis le taux de victoires de chaque pilote.

Les vainqueurs

1. Lewis Hamilton (GB) 103 victoires en GP

2. Michael Schumacher (D) 91

3. Sebastian Vettel (D) 53

4. Alain Prost (F) et Max Verstappen (NL), 51 chacun.

6. Ayrton Senna (BR) 41

7. Fernando Alonso (E) 32

8. Nigel Mansell (GB) 31

9. Jackie Stewart (GB) 27

10. Jim Clark (GB) et Niki Lauda (A), 25 chacun.

En outre :

12. Juan Manuel Fangio (RA) 24

18. Stirling Moss (GB) 16.

23. Alberto Ascari (I) 13.





Taux de victoires

1. Fangio 47,06%.

2. Ascari 40,63

3. Clark 34,72

4. Hamilton 31,31

5. Schumacher 29,64

6. Verstappen 28,02

7. Stewart 27,27

8. Prost 25,63

9. Senna 25,47

10. Moss 24,24