51ª vitória no GP Max Verstappen: Recorde impressionante

Com a sua vitória no México, o holandês Max Verstappen alcançou a lenda francesa das corridas Alain Prost. Dizemos-lhe o que vale o seu sucesso em comparação com outros grandes nomes da Fórmula 1.

51º triunfo de Max Verstappen em Grandes Prémios: Com a sua vitória no México, o holandês alcançou o francês Alain Prost na eterna lista dos melhores, apenas Sebastian Vettel (53 vitórias), Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (103) estão à sua frente.

Os fãs da Fórmula 1 queixam-se repetidamente de que as estatísticas estão distorcidas porque atualmente há muito mais corridas do Campeonato do Mundo do que no passado. O Campeonato do Mundo de 2023 consiste em 22 corridas, em 2010 foram 19, em 2000 foram 17, em 1990 apenas 16, em 1980 o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 consistiu em 14 rondas, em 1970 em 13, em 1960 em 10, em 1950 em 7.

Então, como é que os sucessos de Verstappen hoje se comparam aos de Fangio na década de 1950? Com os de Clark nos anos 60 e os de Senna nos anos 80?

Muito simplesmente: olhando para o número de vitórias que um piloto alcançou em relação ao número de vezes que correu. Aqui estão as dez maiores vitórias e a percentagem de vitórias de cada piloto.

Os vencedores

1º Lewis Hamilton (GB) 103 vitórias em GP

2º Michael Schumacher (D) 91

3º Sebastian Vettel (D) 53

4º Alain Prost (F) e Max Verstappen (NL), 51 cada

6.º Ayrton Senna (BR) 41

7º Fernando Alonso (E) 32

8º Nigel Mansell (GB) 31

9º Jackie Stewart (GB) 27

10º Jim Clark (GB) e Niki Lauda (A), 25 cada.

Também:

12º Juan Manuel Fangio (RA) 24

18º Stirling Moss (GB) 16

23º Alberto Ascari (I) 13





Percentagem de vitórias

1º Fangio 47,06

2º Ascari 40,63

3º Clark 34,72

4º Hamilton 31,31

5º Schumacher 29,64

6º Verstappen 28,02

7º Stewart 27,27

8º Prost 25,63

9º Senna 25,47

10º Moss 24,24