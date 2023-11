Toto Wolff (Mercedes) : "Un bon pas en avant

Cela fait presque un an que l'ancien champion du monde Mercedes n'a pas remporté un Grand Prix, avec George Russell à Interlagos. Aujourd'hui, il s'agit à nouveau du week-end du GP du Brésil, une fois de plus en format sprint.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, revient d'abord sur le passé : "Au Mexique, nous avons défendu notre avance sur Ferrari dans la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs. C'est un combat important pour nous, que nous voulons absolument gagner".

"Compte tenu de notre début de week-end difficile et de nos positions de départ, c'était positif de repartir du Mexique avec une deuxième place".

"La voiture a montré un bon rythme de course, mais nous savons que nous avons encore du travail à faire pour tirer le maximum de la W14 sur les trois jours".

"Lewis a fait un très gros effort pour monter sur le podium et George a tout donné, même lorsque ses pneus se sont fortement dégradés en fin de course".



"Il nous reste maintenant une dernière course dans ce triple header, et c'est au Brésil. Nous savons que nous avons fait un bon pas en avant lors des dernières courses, mais le Mexique a montré que la voiture de course de type W14 est encore difficile à maîtriser. Nous voulons arriver à Interlagos avec une base de départ solide et nous verrons ce que nous pourrons en faire".



"Bien sûr, nous avons de bons souvenirs du Brésil, en particulier de nos deux dernières visites, avec la spectaculaire victoire de Lewis en 2021 et la première victoire de George en GP en 2022".



"Les fans brésiliens sont très passionnés lorsqu'il s'agit de Formule 1 et nous recevons toujours un accueil extrêmement enthousiaste de leur part. Espérons que notre package fonctionnera bien là-bas et que nous pourrons offrir un bon spectacle à tous".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12