Toto Wolff (Mercedes): "Un buon passo avanti".

Ottimo secondo posto per Lewis Hamilton al Gran Premio del Messico. Il capo del team Mercedes, Toto Wolff, pensa: "Abbiamo fatto un buon passo avanti, ma la macchina rimane difficile".

È passato quasi un anno da quando l'ex campione del mondo permanente Mercedes ha vinto un Gran Premio, con George Russell a Interlagos. Ora si riparte con il weekend del GP del Brasile, un'altra volta in formato sprint.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, guarda al passato: "In Messico abbiamo difeso il nostro vantaggio sulla Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Questa è una battaglia importante per noi e siamo determinati a vincerla".

"Considerato il difficile inizio del weekend e le nostre posizioni in griglia, è stato positivo lasciare il Messico con un secondo posto."

"La vettura ha mostrato un buon passo di gara, ma sappiamo di dover lavorare ancora per ottenere il massimo dalla W14 in tutti e tre i giorni".

"Lewis ha fatto una prestazione molto forte per finire sul podio e George ha dato il massimo, anche quando i suoi pneumatici si sono degradati gravemente verso la fine della gara".



"Ora abbiamo un'ultima gara in questo triplo appuntamento, in Brasile. Sappiamo di aver fatto un buon passo avanti nelle ultime gare, ma il Messico ha dimostrato che la W14 è ancora difficile da controllare. Vogliamo arrivare a Interlagos con un solido punto di partenza e poi vedremo cosa riusciremo a fare".



"Naturalmente abbiamo dei bei ricordi del Brasile, soprattutto delle ultime due visite con la spettacolare vittoria di Lewis nel 2021 e il primo trionfo di George nel 2022".



"I tifosi brasiliani sono molto appassionati quando si tratta di Formula Uno e noi riceviamo sempre un'accoglienza estremamente entusiasta da parte loro. Speriamo che il nostro pacchetto funzioni bene lì e che possiamo offrire un bello spettacolo a tutti".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12